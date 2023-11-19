تصفيات يورو 2024، البرتغال يحقق العلامة الكاملة بالفوز علي أيسلندا بهدفين

تصفيات يورو 2024، حقق منتخب البرتغال العلامة الكاملة بالفوز على نظيره أيسلندا بنتيجة 2-0 خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "خوسيه الفالادي" ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

جاء هدف البرتغال الأول عن طريق النجم برونو فيرنانديز في الدقيقة 37 من عمر المواجهة المقامة حاليًا من تسديدة نارية في حدود منطقة الجزاء.

وعزز تقدم البرتغال ريكاردو هورتا في الدقيقة 66.

المجموعة العاشرة بتصفيات يورو

ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة العاشرة برصيد 30 نقطة بينما تحتل أيسلندا المركز الرابع في المجموعة برصيد 10 نقاط.



وضمن منتخب البرتغال التأهل رسميًا إلى يورو 2024 قبل مباراة اليوم برفقة 16 منتخبًا آخرين وهم: ألمانيا "المضيف" - بلجيكا - فرنسا - البرتغال - إسبانيا - اسكتلندا - تركيا - النمسا - إنجلترا - المجر - سلوفاكيا - ألبانيا - الدنمارك - هولندا - رومانيا - سويسرا - صربيا.

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وخاض المنتخب البرتغال، بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، مشوارًا مميزًا فى تصفيات يورو 2024، حقق الفوز فى 9 مباريات حاصدًا العلامة الكاملة بـ27 نقطة منذ بداية التصفيات، محرزا 34 هدفًا واستقبل هدفين.

تشكيل منتخب البرتغال أمام أيسلندا

وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، جونزالو إيناسيو، روبين دياز، جواو ماريو.

خط الوسط:، برونو فيرنانديز، جواو بالينها، أوتافيو.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، رونالدو، جواو فيليكس.

تشكيل أيسلندا أمام البرتغال

بينما جاء تشكيل أيسلندا كالتالي:

حراسة المرمى: فالديمارسون.

خط الدفاع: هيرمانسون، إنجاسون، بالسون، ثوارينسون.

خط الوسط: سيجوردسون، يوهانسون، ويلومسون.

خط الهجوم: ثورستينسون، فينبوجاسون، جودموندسون.

رونالدو

وقبل انطلاق المباراة تم إهداء كريستيانو رونالدو أول قميص ارتداه مع فريق سبورتنج لشبونة على ملعب خوسيه الفالادي قبل مباراة البرتغال أمام أيسلندا ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2024.



كريستيانو رونالدو

ووصل كريستيانو رونالدو بعد التسجيل في شباك ليشتنشتاين فى المباراة السابقة إلى إحراز وصنع 1111 هدف خلال مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة إذ سجل 865 هدفا وقدم 246 تمريرة حاسمة في 1195 مباراة لعبها.

كما أن كريستيانو رونالدو بات أول لاعب في التاريخ يسجل 10 أهداف مع منتخب بلاده على المستوى الدولي وهو في سن الـ38 وذلك بحسب شبكة "ستاتس فوت" الفرنسية المتخصصة في الإحصائيات، ليرفع رصيد أهدافه الدولية مع منتخب البرتغال إلى 128 هدفا.

وأكمل نجم البرتغال عامه الـ38 في 5 فبراير الماضي حيث إنه من مواليد عام 1985 ومنذ ذلك الوقت أحرز 10 أهداف دولية وأصبح هداف تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 حاليا.

ويتطلع رونالدو لقيادة البرتغال إلى لقب كأس الأمم الأوروبية الثاني في تاريخ برازيل أوروبا بألمانيا، بعد أن قاده بلاده للحصول على أول بطولة في 2016 بفرنسا.

وتقام بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" فى صيف العام المقبل بمشاركة 24 منتخبا

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني فى المجموعات العشر بالتصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، مع إنتظار مباريات الملحق والتى ستؤهل 3 منتخبات أخرى إلى نهائيات البطولة.

ومن المقرر أن تقام قرعة يورو 2024 يوم السبت 2 ديسمبر 2023 في دار أوكسترا إلبه في مدينة "هامبورج" الألمانية.

المتأهلون إلى يورو 2024

تصفيات أمم أوروبا 2024، شهدت التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى أمم أوروبا 2024 قبل جولتها الأخيرة، تأهل 17 منتخبا إلى بطولة اليورو المقرر إقامتها في ألمانيا.

وتأهل حتى الآن، 16 منتخبا إلى النهائيات إلى جانب ألمانيا البلد المضيف ليصل عدد المتأهلين إلى 16 فريقا ويتبقى 8 مقاعد فقط يتم تحديد أصحابها خلال الجولة الأخيرة من التصفيات.

وتأهل إلى نهائيات اليورو بعد الجولة التاسعة كل من: (ألمانيا - بلجيكا - فرنسا - البرتغال - إسبانيا - اسكتلندا - تركيا - النمسا - إنجلترا - المجر - سلوفاكيا - ألبانيا - الدنمارك - هولندا - رومانيا - سويسرا- صربيا).

سيشارك 23 منتخبًا في بطولة يورو 2024، بالإضافة إلى منتخب ألمانيا المستضيف، وسيتم تحديد المنتخبات المشاركة من خلال التصفيات.

ويشارك 53 منتخبًا أوروبيًا في التصفيات، بعد استبعاد ألمانيا كونها المستضيف، وروسيا بسبب إيقافها من المشاركات الدولية بعد حربها على أوكرانيا.

وتم تقسيم الـ 53 منتخبًا على عشر مجموعات، سبع مجموعات منها مكونة من خمسة منتخبات، وهناك ثلاث مجموعات تضم ستة منتخبات.

يتأهل الأول والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى يورو 2024 برفقة منتخب ألمانيا المضيف، ثم تكتمل العدة بتأهل 3 منتخبات عبر ملحق تصفيات أمم أوروبا.