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رياضة

تصفيات يورو 2024، ترتيب المجموعات قبل الجولة الأخيرة

تصفيات يورو 2024،
تصفيات يورو 2024، فيتو

تصفيات يورو 2024، انتهت الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أوروبا - يورو 2024، والمقرر لها في ألمانيا، صيف العام المقبل.

وتنطلق خلال الأيام المقبلة من هذا الأسبوع، الجولة الأخيرة من تصفيات يورو 2024.

 

ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024 قبل الجولة الأخيرة 

المجموعة الأولى:

1- إسبانيا – 18 نقطة

2- اسكتلندا – 16

3- النرويج – 10

4- جورجيا – 8

5- قبرص – 0

المجموعة الثانية:

1- فرنسا – 21

2- هولندا – 15

3- اليونان – 12

4- أيرلندا – 6

5- جبل طارق – 0

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المجموعة الثالثة

1- إنجلترا – 19

2- إيطاليا – 13

3- أوكرانيا – 13

4- شمال مقدونيا – 7

5- مالطا – 0

المجموعة الرابعة

1- تركيا – 16

2- كرواتيا – 13

3- ويلز – 11

4- أرمينيا – 8

5- لاتفيا – 3

المجموعة الخامسة

1- ألبانيا – 14

2- التشيك – 12

3- بولندا – 11

4- مولدوفا – 10

5- جزر فارو – 1

المجموعة السادسة

1- النمسا – 19

2- بلجيكا – 17

3- السويد – 7

4- أذربيجان – 7

5-إستوانيا – 1

المجموعة السابعة

1- المجر – 15

2- صربيا – 13

3- الجبل الأسود – 11

4- ليتوانيا – 6

5- بلغاريا – 3

المجموعة الثامنة

1- الدنمارك – 22

2- سلوفينيا – 19

3- كازاخستان – 18

4- فنلندا – 15

5- أيرلندا الشمالية – 6

6- سان مارينو -0

المجموعة التاسعة

1- رومانيا – 19

2- سويسرا – 17

3- الكيان الصهيوني – 12

4- كوسوفو – 11

5- بيلاروسيا – 9

6- أندورا – 2

المجموعة العاشرة

1- البرتغال – 27

2- سلوفاكيا – 19

3- لوكسمبورج – 14

4- أيسلندا – 10

5- البوسنة والهرسك – 9

6- ليشتنشتاين – 0 

 

16 منتخبا تأهلوا إلى يورو 2024 

المتأهلون إلى يورو 2024
وتأهل حتى الآن، 15 منتخبا إلى النهائيات إلى جانب ألمانيا البلد المضيف ليصل عدد المتاهلين إلى 16 فريقا ويتبقى 8 مقاعد فقط يتم تحديد أصحابها خلال الجولة الأخيرة من التصفيات.

وتأهل إلى نهائيات اليورو بعد الجولة التاسعة كل من: (ألمانيا - بلجيكا - فرنسا - البرتغال - إسبانيا - إسكتلندا - تركيا - النمسا - إنجلترا - المجر - سلوفاكيا - ألبانيا - الدنمارك - هولندا - رومانيا - سويسرا).

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ملخص تصفيات يورو 2024 قبل الجولة الأخيرة.. 13 منتخبا ضمنوا التأهل للبطولة.. والبرتغال الأعلى في إحراز النقاط

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