نجم مانشستر يونايتد يعلق على عرض الـ100 مليون يورو من الدوري السعودي

الدوري السعودي ، تحدث البرتغالي برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تلقيه عرضا من الدوري السعودي للمحترفين، للانضمام إليه خلال الفترة المقابل بمقابل كبير يصل إلى 100 مليون يورو.

وتحدثت تقارير في الفترة الأخيرة عن وجود اهتمام من قبل عدة فرق في الدوري السعودي بالتعاقد مع برونو فرنانديز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال برونو فرنانديز لموقع “فوتبول توك” البريطاني عن أنباء الانتقال إلى الدوري السعودي: "أنا أركز على المنتخب البرتغالي وفريق مانشستر يونايتد، وأنا سعيد في المكان الذي أنا فيه الآن، في المنتخب الوطني كانت لدينا لحظات رائعة، ولكن في يونايتد لم نبدأ الموسم بالشكل المرجو".

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وأضاف: "أنا لا أنظر إلى الشائعات ولا أعيرها أي اهتمام، اليوم بات من السهل للغاية نشر الشائعات في الصحافة، أريد أن أركز على أهدافي".

يُذكر أن دوري المحترفين السعودي يشهد في الوقت الحالي وجود أكثر من نجم برتغالي، يأتي على رأسهم كريستيانو رونالدو في النصر، وروبين نيفيز في الهلال.

وكانت كشفت تقارير صحفية أكدت أن برونو فيرنانديز من نادي مانشستر يونايتد، هو البديل الأقرب في الهلال السعودي، لتعويض غياب نيمار دا سيلفا لاعب الفريق، والذي أصيب في الرباط الصليبي.

وأكدت عدة تقارير على اقتراب النجم البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته شبكة Fichajes العالمية، فإن الأندية الكبار بالدوري السعودي مستعدة لتقديم عرض رسمي مقابل 100 مليون يورو، للتعاقد مع برونو فيرنانديز من نادي مانشستر يونايتد.

وقال الصحفي التركي الشهير "أكرم كونور" بأن برونو فيرنانديز، قد ينتقل إلى صفوف فريق الهلال في سوق انتقالات يناير، لتدعيم خط الوسط الهجومي للزعيم، بطلب من المدير الفني خورخي خيسوس.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، توقيع برونو فيرنانديز على عقد جديد حتى يونيو 2026 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

جريزمان البديل الأقرب في الهلال لتعويض غياب نيمارا

فيما كشفت تقارير إسبانية، أن الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتيتلكو مدريد الإسباني، مرشح هو الآخر ليكون البديل الأقرب في الهلال السعودي، لتعويض غياب نيمار دا سيلفا لاعب الفريق، والذي أصيب في الرباط الصليبي.

ويعاني نيمار من إصابة حدثت له في التوقف الدولي لشهر أكتوبر في مباراة أمام منتخب الأوروجواي.

ويغيب نيمار لنهاية الموسم الحالي بسبب تلك الإصابة، بينما من المتوقع أن يقوم الهلال بإسقاط اللاعب من قائمة الأجانب في يناير المقبل وحتى عودته من جديد.

وأعلن رودريجو لاسمار، طبيب منتخب البرازيل، أن نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي، خضع في بيلو هوريزونتي لعملية جراحية ناجحة، بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى.

ويحث جمهور الهلال إدارة الرئيس فهد بن نافل على ضرورة التعاقد مع نجم عالمي جديد في يناير لتعويض البرازيلي.

وتعرض نيمار إلى إصابة خطيرة، حيث أصيب بقطع في الغضروف والرباط الصليبي، ليغيب حتى نهاية الموسم الجاري.