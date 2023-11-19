أبرز الخدمات المقدمة للمواطنين من مراكز التكنولوجيا والمستندات المطلوبة
تقدم فيتو لقرائها أبرز أنواع الخدمات التي من الممكن أن يحصل عليها من مختلف فروع مراكز التكنولوجيا التابعة لمحل إقامته والتي تتمثل في (طلب معاينة – سداد غرامة مخالفة – طلب إفادة اتحاد شاغلين – استخراج رخصة إشغال - التصالح عن محضر - طلب شكوى – استخراج صورة طبق الأصل من قرار الهدم).
كما توضح فيتو في السطور التالية المستندات المطلوبة للحصول المواطنين علي أبرز هذه الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين، ومنها.
اولا-المستندات المطلوبة لطلب معاينة
-صورة من عقد الملكية "الأصل للاطلاع".
-إثبات شخصية "أصل – صورة".
-صورة من رخصة المباني أو كشف مشتملات.
-صورة فوتوغرافية للعقار من الجهات الأربعة.
ثانيا-المستندات المطلوبة لطلب سداد غرامة مخالفة
-إثبات شخصية.
-صورة من محضر المخالفة.
ثالثا-المستندات المطلوبة لطلب إفادة اتحاد شاغلين
-إثبات شخصية (أصل – صورة).
-شهادة قيد اتحاد الشاغلين.
رابعا-المستندات المطلوبة لطلب رخصة إشغال
-صورة العقد.
-صورة وأصل البطاقة.
-آخر إيصال كهرباء.
خامسا-طلب تصالح عن محضر
-إثبات شخصية (أصل – صورة).
-إخطار بمحضر المخالفة أو صورة منها.
سادسا-المستندات المطلوبة لطلب شكوى
-إثبات شخصية (أصل – صورة).
-مستندات مؤيدة للشكوى.
سابعا-المستندات المطلوبة لطلب صورة طبق الأصل من قرار الهدم
-إثبات ملكية صورة عقد الملكية مسجل أو كشف مشتملات.
-إيصال مياه.
-صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخيص والأصل للاطلاع.
-صورة إعلام وراثة والأصل للاطلاع.
-آخر إيصال كهرباء.
-عقد إيجار موثق قبل انتهاء مدة الترخيص.
-صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع.
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