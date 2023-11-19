الأحد 19 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

حملات لرفع تعديات المحال والباعة الجائلين بالطوابق فيصل استجابة لشكاوي المواطنين (صور)

حملة لرفع التعديات
حملة لرفع التعديات بحملة في الجيزة، فيتو

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم وشرطة المرافق برفع الإشغالات والتعديات للمحال والمنشأت التجارية من الطريق العام بمنطقة الطوابق بفيصل وتحقيق الانضباط بالشارع.

وفي ذلك الإطار قامت المحافظة برفع كافه الإشغالات والتعديات وفروشات محال الخضروات والفواكه والماركت والباعة الجائلين وعربات المأكولات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط 44 طنا ما بين دقيق مدعم وسكر وأرز
 

وكان اللواء أحمد راشد أكد أن الحملات الرقابية تمكنت خلال الشهر الماضي من ضبط ٤٤ طنًّا ما بين دقيق مدعم وسكر وأرز ومكرونة ونخالة مجهولة المصدر و٣٠٩٧ كرتونة زيت تمويني بمنشآت مخالفة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن.

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وأوضح أن المخالفات المحررة شملت ٢٣٢٨ مخالفة لمخابز لإنتاج الخبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالإضافة إلى ضبط مخالفات عدم وجود سجل تفتيش وشهادات صحية وعدم نظافة أدوات المعجن وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وتصرف في الأرصدة وتجميع بطاقات بإجمالي ١٢١٠ بحوزة مخابز وبدالين تموينيين بمناطق أوسيم والبدرشين للاستغلال والتصرف في الدعم المخصصة للمواطنين وحيازة سلع مجهولة المصدر.


تحرير 577 محضرًا تموينيًّا لمحال عامة
 

وأكد راشد أنه تم تحرير ٥٧٧ محضرًا تموينيًّا لمحال عامة لعدم إعلان الأسعار وبيع بأزيد من السعر وعدم وجود شهادة وضبط ١٨ ألف علبة سجائر مخزنة إلى جانب تحرير ١٦ محضرًا لمحطات وقود ومستودعات لضبط عددًا من المخالفات بهم.


وأشار محافظ الجيزة أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.


وشملت الحملات ضبط مخزن لإعادة تدوير الزبدة الصناعي وتحويلها إلى زبدة بلدي بالمخالفة مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.
 

حي الدقي والعجوزة
 

ووجه المحافظ بمراجعة أعمال الرصف التي تمت بعددًا من الشوارع نطاق حي الدقي والعجوزة وعدم الاستلام من الشركات المنفذة قبل تلاشي كافة الملاحظات. 
 

وخلال جولته استمع المحافظ لعدد من شكاوى وآراء المواطنين مؤكدًا الاستجابة لهم، رافق المحافظ خلال الجولة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وياسر سامي رئيس حي العجوزة.

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