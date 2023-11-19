الأحد 19 نوفمبر 2023
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رياضة

ريال مدريد يراقب هداف ليفربول

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

ريال مدريد، كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد وجه أنظاره إلى لاعب جديد في صفوف بايرن ميونخ، تحسبا لضمه في الصيف المقبل.

 

وكان الميرنجي وضع الكندي ألفونسو ديفيز، نجم بايرن ميونخ، هدفا رئيسيا في الصيف المقبل، من أجل دعم مركز الظهير الأيسر.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد يراقب أيضا وضع الألماني ليروي ساني، جناح البافاري، الذي سبق أن استهدفه الميرنجي أكثر من مرة.


وأشارت إلى أن ساني يتطلع لتغيير أجواء البوندسليجا، والانتقال إلى بطولة أخرى، لا سيما أن عقده ينتهي في صيف 2025.

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وأوضحت أن ريال مدريد سيتحرك من أجل ساني في الصيف المقبل، إذا تمسك اللاعب بموقفه ورفض التوقيع على عقد جديد مع البافاري.

وذكرت الشبكة الإسبانية أن ريال مدريد يواجه منافسة على صفقة ساني من جانب ليفربول.

 

كشف خبير الانتقالات العالمي فابرزيو رومانو عن موقف ليفربول من رحيل النجم المصري محمد صلاح عن الريدز في الشتاء المقبل في ظل اهتمام أندية الدوري السعودي بضمه.

وقال رومانو عبر حسابه بموقع x تويتر سابقا: في السوق الشتوي سيبقى في ليفربول بالتأكيد، أرى محمد صلاح جزء كبير من مشروع ليفربول ولكن في السوق الصيفي؛ سيكون الوضع معقدًا أكثر.

ورفض ليفربول عرضا يبلغ 150 مليون جنيه إسترليني، من أجل بيع صلاح إلى اتحاد جدة في صيف 2023.

تحركات جديدة لضم محمد صلاح 


ووفقا لشبكة "ليفربول إيكو"، فإن ما قدمه صلاح هذا الموسم، يثبت أن ليفربول كان على حق، عندما رفض العرض المغري لبيعه إلى اتحاد جدة.

ونجح محمد صلاح هذا الموسم في إحراز 12 هدفا مع تقديم 4 تمريرات حاسمة في 17 مباراة بمختلف البطولات.

وأشارت إلى أن تصريحات توماس فرانك مدرب برينتفورد، تعزز فكرة أن صلاح لا يتمتع بالتقدير الكافي في إنجلترا.

وأوضحت أن صلاح بوصفه أبرز لاعب كرة قدم مسلم في العالم، فإنه لا يزال مرغوبا بشدة في السعودية.

ويبدو أن رحيل صلاح إلى الدوري السعودي، لن يكون خيارا مطروحا في الميركاتو الشتوي المقبل، لأن اللاعب لديه التزام بالمشاركة مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية.

وذكرت الشبكة أن الصيف المقبل سيكون اختبارا لمدى صمود ليفربول أمام إغراءات السعودية، نظرا لأن النجم المصري سيدخل العام الأخير من عقده الحالي.

وكشفت "هناك شعور في ليفربول بأن صلاح قد يفضل البقاء إذا أنهى الريدز الموسم الحالي في المربع الذهبي للبريميرليج، لأن اللاعب الذي خاض نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات، يحلم بالتواجد في هذا الحدث للمرة الرابعة، قبل انتهاء مسيرته في أنفيلد".

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