الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

تنشيط السياحة تشارك في ورشة عمل "من أجل الترويج لمصر" في دول البلطيق

ورشة عمل شركات السياحة
ورشة عمل شركات السياحة العاملة بدول البلطيق، فيتو

شاركت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في ورشة العمل التي نظمتها مجموعة Anex العالمية، أحد منظمي الرحلات الدوليين العاملين في العديد من الأسواق السياحية، بمدينة شرم الشيخ، لعدد 750 شركة سياحية من دول البلطيق ( لاتڤيا - إستونيا- ليتوانيا ) بالإضافة إلى دولتي بولندا وأوكرانيا وذلك خلال الفترة من 17 وحتى 19 نوفمبر الجاري.

شركة سياحة دول البلطيق

وجاء تنظيم هذه الورشة بهدف بحث تعزيز سبل التعاون بين الفنادق والمنتجعات السياحية المصرية مع شركات السياحة المشاركة في هذه الورشة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق إلى المقصد السياحي المصري، حيث شارك أيضًا في الورشة ممثلو أكثر من 40 منشأة فندقية وقرية سياحية بمدن كل من شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.

Advertisements

المقومات السياحية الموجودة بمصر

وخلال الورشة قام أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بتقديم عرضًا تقديميًا استعرض خلاله المقومات السياحية المتنوعة والمتميزة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، وما به من منتجات وأنماط سياحية، كما تم عرض الفيلم الخاص بالحملة الترويجية والذي جاء تحت شعار Your Expectation are History"".

السياسة الترويجية لهيئة تنشيط السياحة 

وأضاف أنه في إطار السياسة الترويجية للهيئة ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من خلال التعاون مع شركاء المهنة، فإن مجموعة Anex العالمية سوف تنظم، بالشراكة مع الهيئة، ورشة عمل أخرى لعدد 400 شركة سياحة من السوق الروسي والسوق الكازاخي خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

كما أنه جارى التنسيق مع نفس المجموعة بالتعاون مع السفارة المصرية في تركيا، واتحاد شركات السياحة التركي Tursab، لتنظيم زيارة إلى مدينة إسطنبول خلال الشهر القادم لعقد عدد من اللقاءات المهنية مع منظمي الرحلات الأتراك وشركات الطيران التركية الناقلة إلى مصر، بالإضافة إلى لقاء ممثلي وسائل الإعلام التركية. 

ومن جانبه، أكد مصطفى الخضري مدير عام مجموعة Anex العالمية، على أهمية بذل المزيد من الجهد لدفع الحركة السياحية الوافدة من تلك الأسواق إلى المقاصد السياحية المصرية، كما ثمّن الدور الذي تقوم به الهيئة واستمرار التعاون المشترك في مختلف الأسواق.

كما طلب أوزجور دا مدير المجموعة بتركيا من الحضور العمل علي زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بصفة عامة وإلى مدينة شرم الشيخ بصفة خاصة، مشيرًا إلى أنه جاري مناقشة العمل على التنسيق مع الهيئة لإقامة فعالية سياحية في مدينة إسطنبول خلال شهر ديسمبر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي هيئة تنشيط السياحة دول البلطيق مدينة شرم الشيخ لاتڤيا استونيا ليتوانيا

مواد متعلقة

نائب وزير السياحة: خطة الوزارة تستهدف التوسع في إنشاء الغرف الفندقية

الأعلى للآثار: نفاد تذاكر شهر نوفمبر لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة المقام في أستراليا

الكهرباء تحتفي بتخرج 18 متدربًا فى تشغيل وصيانة شبكات التوزيع من 14 دولة إفريقية

«سعر الصرف» يثير أزمة فى برامج الحج السياحى.. الوزارة تستحدث برنامجا جديدا للتأشيرات المباشرة.. ونوفمبر يشهد بدء استقبال الطلبات

نائب وزير السياحة تشارك في انطلاق الحدث الرياضي للقفز بالمظلات بالأهرامات

رحلة أسعار برامج الحج السياحي خلال 3 سنوات.. تغير سعر صرف العملات السبب الرئيسي في الارتفاع.. وتغيرات في سعر خدمات الطوافة بالمشاعر

إقبال جماهيري ضخم على معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمتحف أستراليا

رحلة زيادات أسعار برامج الحج السياحي في 3 سنوات

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

حالة الطقس غدا الإثنين 20-11-2023 في مصر

بيان عاجل من الحوثيين بشأن السفينة المختطفة في البحر الأحمر

بث مباشر، مباراة مصر وسيراليون، شاهد اللقاء من خلال قناة مفتوحة

قيادي بالحوثيين يكشف مفاجأة جديدة عن السفينة الإسرائيلية المختطفة بالبحر الأحمر

تصل لحد السيول، الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة الشدة غدا

المتحدث العسكري بصنعاء يكشف موقع اقتياد السفينة المختطفة من البحر الأحمر

منتخب مصر يتقدم على سيراليون بهدف في الشوط الأول

Advertisements

منوعات

المزيد

استطلاع صادم للرئيس الأمريكي بشأن التعامل مع العدوان الإسرائيلي على غزة

إليسا عن حفلها في موسم الرياض: أنا محاطة بالحب السعودي

"إن شاء الله ولد" أفضل عمل إخراجي في "السينمائي الدولي لفن التصوير" ببولندا

توقعات الأبراج، حظك الإثنين 20-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

الانتهاء من ترقية عدد من الموظفين في 21 وحدة بالجهات الحكومية

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 19-11-2023

رئيس شعبة الألبان: تسجيل مراكز التجميع بهيئة سلامة الغذاء «ضرورة»

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

المزيد

انفوجراف

أقلها 200 شهيد.. أبشع مجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يحرم شرعًا ويجرم قانونًا تشهير أحد الزوجين بالآخر سواء في الزوجية أو بعد الفراق

تفسير حلم النمل يمشي في المنام وعلاقته بالغيرة والحسد والهم والمرض

الجامع الأزهر: الإحسان إلى الآخر والتعاطف معه من دلائل كمال الإيمان وصدق الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية