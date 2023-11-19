نائب وزير السياحة: خطة الوزارة تستهدف التوسع في إنشاء الغرف الفندقية

شاركت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة نيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في الاحتفالية التي أُقيمت للإعلان عن الشراكة بين أحد شركات التطوير العقاري وأحد سلاسل الفنادق العالمية الكبرى وذلك لإنشاء برج فندقي بالعاصمة الإدارية الجديدة يتضمن عدد من الغرف والشقق الفندقية.

وخلال الاحتفالية، ألقت نائب وزير السياحة والآثار كلمة استهلتها بنقل تحيات وزير السياحة والآثار وتمنياته بنجاح المشروع والتوفيق للقائمين عليه، مثمّنة على هذه النوعية من المشروعات والتي تجمع عدد من العناصر الفندقية والإدارية والتجارية في مكان واحد وهو ما يعكس الثقة الراسخة في المقصد المصري وإمكانياته والفرص التي يتيحها للاستثمار بمختلف المجالات خاصة المجال السياحي.

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استراتيجية وزارة السياحة والآثار الوصول إلي 30 مليون سائح

وأضافت أن إقامة مثل هذا المشروع في العاصمة الإدارية الجديدة يسلط مزيد من الضوء على الإمكانيات والفرص الواعدة التي تتيحها العاصمة الإدارية الجديدة للمستثمرين، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 والتي ترتكز على عدد من المحاور منها زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب القدرة على زيادة الحركة السياحية المتوقعة وإرضاء كافة الأذواق والشرائح.

وأوضحت أن وجود هذه النوعية من المشروعات الفندقية المتميزة في العاصمة الإدارية سيكون له أثر كبير في تشجيع سياحة رجال الأعمال والمؤتمرات في الفترة القادمة.

الفرص السياحية بالعاصمة الإدارية الجديدة

كما دعت المستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة والمتاحة في عدد من المناطق المختلفة في مصر والتي من الممكن إقامة مشروعات سياحية كبيرة بها نظرًا لما تمتلكه من مقومات فريدة والتي من بينها المنطقة المحيطة بمطار سفنكس الدولي، ومحافظتي الأقصر وأسوان، ومحافظة جنوب سيناء، واستثمارًا للمدن الجديدة.

ومن جانبهم، أعرب مسئولو الشركة والفندق عن سعادتهم البالغة بتنفيذ مشروعهم الضخم في مصر وبالأخص في العاصمة الإدارية الجديدة مؤكدين على الإمكانيات التي يتمتع بها المقصد المصري والتي شجعتهم على إقامة هذا المشروع.

القفز بالمظلات فوق اهرامات الجيزة

وكانت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، شاركأمس السبت نيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في انطلاق الحدث الرياضى للقفز بالمظلات في منطقة أهرامات الجيزة والذي انطلق تحت شعار "صنع في مصر..تحدى الفراعنة"، بحضور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وممثلون عن وزارة الشباب والرياضة.