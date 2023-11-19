نصائح مهمة اتبعيها اليوم مع أطفالك لحمايتهم من الأتربة فى الجو

تشهد مصر اليوم نشاطا لرياح محملة بالأتربة والرمال، وهو طقس سيئ يؤثر بالسلب على صحة الكبار والصغار بسبب انتشار الأتربة فى الجو.

وتنزعج الأمهات كثيرا من هذا الطقس لما يسببه من ضعف مناعة الصغار وتعريضهم لأمراض الحساسية ونزلات البرد والإنفلونزا.

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأتربة فى الجو

ويقدم الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، نصائح مهمة يجب اتباعها مع الاطفال لحمايتهم من مخاطر الأتربة فى الجو، منها:-

عدم نزول الصغار من المنزل فى هذا الطقس، خاصة مرضى الحساسية.

يجب غلق نوافذ المنزل جيدا وذلك من خلال وضع فوطة عند فتحات الشبابيك لحجز اى أتربة.

عند فتح باب المنزل يجب فتحه قليلا، عند الحاجة وإغلاقه سريعا.

يجب الباس الاطفال الملابس المناسبة للطقس بحيث لا تكون ثقيلة ولا خفيفة، مع مراعاة أن تكون الملابس قطنية فضفاضة.

يجب تقديم السوائل الدافئة للطفل على مدار اليوم لتعزيز كفاءة الجهاز التنفسي ومساعدته على التنفس.

عند إصابة الطفل بأى نوع من أنواع الحساسية يحب تقديم الاظوية المناسبة له التى تحميه من حدة الأعراض بسبب الأتربة فى الجو.

تقديم شوربة العدس أو شوربة الدجاج بالليمون فى يوم الأتربة لتقوية مناعة الصغار وحمايتهم من نزلات البرد والإنفلونزا.

الاهتمام باستنشاق الطفل بالماء والملح أو غسل أنفه مع غرغرته بالماء والملح أيضا لمساعدته على التنفس.

يجب الاهتمام بمسح اسطح وأرضيات المنزل باستمرار لعدم تراكم الأتربة عليها وبالتالى يؤثر على ذلك على صحة الطفل.

يمكن رش الماء داخل المنزل بواسطة زجاج بخاخ للتخلص من أى اتربة عالقة بالجو داخل المنزل.

نصائح مهمة تحمى طفلك من مخاطر الأتربة فى الجو، فيتو

نصائح مهمة لتقوية مناعة الطفل

وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها حفاظا على مناعة الطفل، منها:-

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الحفاظ على الرضاعة الطبيعية لأنها أهم خطوات تقوية مناعة الطفل منذ ولادته.

الحرص على التطعيمات لأنها تعزز قدرة الجهاز المناعي للطفل من خلال تحفيز الجسم على إنتاج أجسام مضادةالحرص على تقديم الغذاء الصحي المتوازن المكون من ثلاث وجبات رئيسية (فطار وغداء وعشاء)

تقديم الخضروات والفاكهة التي تزود الجسم بالفيتامينات والمعادن الضرورية لتقوية الجهاز المناعي.

عدم السماح للطفل بالسهر حتى يرتاح الجسم ويأخذ كفايته من النوم فقلة النوم تؤثر بالسلب على مناعة الطفل.

تشجيع الطفل على ممارسة الرياضة خارج المنزل بشكل مستمر ومنتظم فالرياضة تزيد من عدد كريات الدم البيضاء.

تعويد الطفل على غسيل اليدين بالماء والصابون باستمرار خاصة قبل وبعد الطعام وبعد قضاء الحاجة.