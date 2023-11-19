تحذيرات مهمة من هيئة الأرصاد خلال الـ48 ساعة القادمة، تعرف على التفاصيل (فيديو)

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تدفق السحب الممطرة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى، ومن المتوقع أن تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى وشرق البلاد ومناطق من شمال الصعيد مع تقدم الوقت.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع عبر فضاية "الأولى المصرية"، إن موجة التقلبات الجوية بدأت منذ مساء أمس، وذروتها اليوم، حيث بدأ سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية للبلاد ومستمرة حتى الآن على بعض المناطق من الجمهورية.

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وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن حالة عدم الاستقرار التي تتأثر بها البلاد نتيجة تأثير منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ويتزامن معه وجود منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط معه كتل هوائية شمالية باردة محملة بكميات كبيرة من الرطوبة.

طقس اليوم الأحد

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن أبرز ظواهر حالة عدم الاستقرار هو تساقط الأمطار، حيث تتساقط أمطار من متوسطة لغزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري مرورًا من الإسكندرية حتى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية ودمياط ورفح والعريش.



وأشارت إلى أن الأمطار تمتد متوسطة إلى المناطق الداخلية ومنها جنوب الوجه البحري وتمتد متوسطة ورعدية على بعض الأماكن من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، لافتة إلى أنه يمطن تكون سيول في سيناء نتيجة الطبيعة الجبلية.

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:

اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء).

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.

وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء

مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.

الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر

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