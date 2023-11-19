بيان عاجل من الحوثيين بشأن السفينة المختطفة في البحر الأحمر

الحوثيين، أعلن الناطق باسم أنصار الله اليمنية "الحوثيين"، تنفيذ عملية عسكرية في البحر الأحمر والاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها مع طاقمها إلي سواحل اليمن.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيي سريع: "الكيان الصهيوني يهدد أمن المنطقة وعلى المجتمع الدولي إيقاف عدوانه ونحن لن نهدد إلا سفنًا إسرائيلية"، مشددا علي أن جميع السفن التابعة للعدو الإسرائيلي هي أهداف مشروعة

اختطاف سفينة من قبل الحوثيين في البحر الأحمر

وكانت وزارة الخارجية في دولة الاحتلال الإسرائيلي علقت اليوم الأحد، علي حادث اختطاف سفينة من قبل الحوثيين في البحر الأحمر.

وقالت خارجية الاحتلال: "السفينة التي اختطفها الحوثيين مستأجرة من شركة إسرائيلية وعليها طاقم دولي".

وأكدت خارجية الاحتلال أن السفينة لم يكن على متنها أي إسرائيلين.

بيان عاجل من جيش الاحتلال على اختطاف سفينة بالبحر الأحمر

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في بيان صادر، أن السفينة التي استولى عليها الحوثيين في البحر الأحمر ليست إسرائيلية.

Advertisements

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "خطف سفينة تجارية في البحر الأحمر حادث خطير، ولا يوجد إسرائيليون على متن السفينة التي استولى عليها الحوثي، والسفينة المخطوفة كانت متوجهة إلى الهند قادمة من تركيا".

استهداف سفن الاحتلال الإسرائيلي

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن هناك أنباء عن استيلاء جماعة الحوثي على سفينة إسرائيلية "جالاكسي ليدر" وعلى متنها 22 شخصا، حسبما ذكر موقع العربية.

وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن، أنها ستستهدف جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو التي ترفع علم الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع عبر "تيليجرام" جميع دول العالم إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها.

وقبل وقت سابق هددت جماعة (الحوثيون)، مساء الثلاثاء الماضي، باستهداف سفن الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

وتحدث زعيم الجماعة في اليمن (الحوثيون)، عبد الملك بدرالدين الحوثي، بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد في اليمن، وقال إن الشهداء مدرسة نموذجية تجسد لنا قيم الإسلام ومبادئه، وفي كل عام نحرص على إحياء ذكراهم، عرفانًا بحقهم واعترافًا بأهمية ما يتحقق في واقعنا كثمرة لعطائهم.