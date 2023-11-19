الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

ضبط 16 توك توك مخالف في الشرقية

ضبط 16 توكتوك بالتعاون
ضبط 16 توكتوك بالتعاون بين المتابعة والمرور بالشرقية-فيتو

أكد  المحاسب  عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام لمحافظة الشرقية أنه بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور تم تشكيل أكمنة بمناطق (القومية - شارع المحافظة ) بمدينة الزقازيق وأسفرت عن ضبط ١٦ توك توك مخالف، وتم التحفظ عليهم بالإدارة العامة للمرور لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

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العميد تامر مباشر مدير الادارة العامة للمرور 

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه كلف من اجل ذلك  العميد تامر مباشر مدير إدارة المرور بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزقازيق وحيي أول وثان وإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام،باستمرارتكثيف الحملات المرورية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة الزقازيق، لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير، واتخاذ ما يلزم قانونًا حيال المخالفين لإعادة الإنضباط للشارع والقضاء علي ظاهرة تزاحم مداخل وشوارع المدينة وحفاظًا علي المظهر الجمالي داخلها.

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تفعيل القرار الصادر بشأن حظر التوكتوك بالطرق الرئيسية 

كما شدد محافظ الشرقية على ضرورة تفعيل القرار الصادر بشأن حظر سير التوك توك بالشوارع ‏، والطرق الرئيسية أو السريعة، أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير ‏والمدونة في ترخيصها، كذلك استمرار الحملات الليلية بمناطق الزقازيق المختلفة للقضاء علي ظاهرة التكاتك نهائيًا من المدينة وكافة مدن المحافظة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

المحافظ يتفقد الموقف الجديد بالزراعة  

كما تفقد فى وقت سابق محافظ الشرقية الموقف الجديد لسيارات الأجرة بمنطقة الزراعة بمدينة الزقازيق وذلك بعد أن تم نقله من منطقة الجمباز لخدمة أهالي مدن شمال الشرقية (ههيا / أبو كبير/ فاقوس/ أولاد صقر/ كفر صقر/ الحسينية/صان الحجر) وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بمنظومة المواقف والحد من المواقف العشوائية وتسهيلًا على المواطنين.

المحافظ يتمتع لمدير الإدارة العامة للمواقف

واستمع المحافظ  لشرح تفصيلي من  سعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة عن مكونات الموقف وتمت الإشارة إلى أنه بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزقازيق والإدارة العامة للمرور ووحدتي التدخل السريع والصيانة والخدمات بالمحافظة وتنفيذا لخطة المحافظة لتطوير منظومة مواقف سيارات الأجرة قامت الإدارة بنقل موقف ( ههيا / أبو كبير/ فاقوس/ أولاد صقر/ كفر صقر/ الحسينية / صان الحجر ) الكائن بمنطقة الجمباز بمدينة الزقازيق وذلك  إلى أرض الشونة بجوار محطة تموين الغاز بمنطقة الزراعة وذلك بعد تم اخلائها ونقل ما بها من تشوينات ومعدات تم مصادرتها إلى المكان المخصص بمركز أبو حماد وجاري الانتهاء من تركيب عدد 88 باكية حديد أبعاد 3*6 م على مساحة 3000 متر تقريبا لاستيعاب  460 سيارة أجرة لافتا الى أن الموقف الجديد مزود بدورات مياه وبوابات دخول وخروج ومبني إداري لخدمة المسافرين والسائقين.

محافظ الشرقية: تكثيف الجهود اليومية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المحاسب عبده سالم مدير ادارة المتابعة الميدانية الديوان العام لمحافظة الشرقية الادارة العامة لمرور الشرقية الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية العميد تامر مباشر

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