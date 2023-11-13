الإثنين 13 نوفمبر 2023
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محافظات

غراب يتفقد موقف سيارات الأجرة الجديد لمدن شمال الشرقية

المحافظ يتفقد الموقف
المحافظ يتفقد الموقف الجديد لسيارات الأجرة لمدن شمال الشرقية

تفقد اليوم الاثنين  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الموقف الجديد لسيارات الأجرة بمنطقة الزراعة بمدينة الزقازيق وذلك بعد أن تم نقله من منطقة الجمباز لخدمة أهالي مدن شمال الشرقية (ههيا / أبو كبير/ فاقوس/ أولاد صقر/ كفر صقر/ الحسينية/صان الحجر) وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بمنظومة المواقف والحد من المواقف العشوائية وتسهيلًا على المواطنين.

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المحافظ يتمتع لمدير الإدارة العامة للمواقف

استمع المحافظ  لشرح تفصيلي من  سعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة عن مكونات الموقف وتمت الإشارة إلى أنه بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزقازيق والإدارة العامة للمرور ووحدتي التدخل السريع والصيانة والخدمات بالمحافظة وتنفيذا لخطة المحافظة لتطوير منظومة مواقف سيارات الأجرة قامت الإدارة بنقل موقف ( ههيا / أبو كبير/ فاقوس/ أولاد صقر/ كفر صقر/ الحسينية / صان الحجر ) الكائن بمنطقة الجمباز بمدينة الزقازيق

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نقل الموقف الى جوار محطة تموين الغاز بمنطقة الزراعة بالزقازيق 

وذلك  إلى أرض الشونة بجوار محطة تموين الغاز بمنطقة الزراعة وذلك بعد تم اخلائها ونقل ما بها من تشوينات ومعدات تم مصادرتها إلى المكان المخصص بمركز أبو حماد وجاري الانتهاء من تركيب عدد 88 باكية حديد أبعاد 3*6 م على مساحة 3000 متر تقريبا لاستيعاب عدد 460 سيارة أجرة لافتا الى أن الموقف الجديد مزود بدورات مياه وبوابات دخول وخروج ومبني إداري لخدمة المسافرين والسائقين.

اهتمام كبير بساحات الانتظار ودورات المياة بالمواقف 

 أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة المواقف وإقامة مواقف مجمعة لسيارات الأجرة مزودة بدورات مياه وساحات انتظار للركاب للتيسير عليهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وكذلك القضاء على المواقف العشوائية بمختلف المراكز والمدن لتوفير سبل الراحة للمواطنين وللمساهمة في تخفيف حدة الازدحام داخل المدن لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

تنفيذ خطة لتطوير المواقف 

وأضاف محافظ الشرقية أن العام المالي 2023/2024 يشهد استكمال تنفيذ خطة تطوير المواقف حيث من المقرر البدء في تطوير ورفع كفاءة المواقف لخطوط ( أبو حماد – التل الكبير – المنصورة – الإسماعيلية – السويس ) وذلك لتخفيف حدة الزحام داخل مدينة الزقازيق والقضاء على التكدس المستمر ولخدمة المواطنين وطلاب الجامعة. مشددا على ضرورة تكثيف الحملات على الموقف لإحكام الرقابة والسيطرة على سيارات الأجرة وإلزام أصحاب السيارات بتحميل الركاب من الموقف الجديد وعدم السماح بتواجد سيارات خارج الموقف لتوفير الوقت والجهد على المسافرين. 

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تفقد أرض موقف سيارات مدن شمال الشرقية 

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد أرض موقف سيارات مدن شمال الشرقية القديم بمنطقة الجمباز بمدينة الزقازيق ليصدر تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بالبدء فورا في إعادة تطوير ورفع كفاءة المنطقة وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها حيث رافق المحافظ  في الجولة المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق والمقدم ياسر رضا بإدارة مرور الشرقية ومحمد صلاح رئيس وحدة التدخل السريع بالمحافظة.

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الدكتور ممدوح غراب مدير الادارة العامة للمواقف منطقة الزراعة بمدينة الزقازيق نقله من منطقة الجمباز اهالى مدن شمال الشرقية خطة المحافظة للنهوض بمنظومة المواقف الموقف الجديد لسيارات الاجرة

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