الإثنين 13 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الشرقية: تكثيف الجهود اليومية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

تكثيف الجهود اليومية
تكثيف الجهود اليومية للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطن،فيتو

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية مع  ضرورة إستمرار حملات النظافة وأعمال التجميل ورفع الإشغالات وصيانة أعمدة الكهرباء، وتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

محافظ الشرقية: متابعة الأجهزة التنفيذية لتطوير وتحسين جودة الخدمات

المحافظ ومصلحة المواطن الشرقاوى 

وأكد المحافظ أن مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذى، مشيرًا إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم لنيل رضاهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.. وتنفيذًا للتوجيهات فقد تابعت رئاسة حى أول الزقازيق تنفيذ أعمال تمهيد وفرد طبقة من الرمال بجوار سور السكة الحديد بشارع النقراشى من أجل توفير عبور آمن لكافة المواطنين والمركبات بشارع النقراشى وشوارع وميادين حى أول الزقازيق.

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مركز منيا القمح وأبو حماد 

كما تواصل الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح أعمال رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات بنطاق الوحدات المحلية، حيث شملت الأعمال صيانة أعمدة الإنارة خلف مدرسة الزراعة وشارع فكرى شعلان وكفر الصعيدي مدخل البلد والعزيزية/ العبايدة. حرصًا على سلامة وأرواح المواطنين.

وأيضا تابعت رئاسة المركز أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع البوسطة والشوارع الداخلية بالمدينة التي يصعب رصفها للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدينة لرفع كفاءة الشوارع،.

وفي مركز أبو حماد، قامت رئاسة المركز بمراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وشد الأسلاك بعد تركيب العوازل بمنطقة مدرسة أبوحماد الثانوية العسكرية بنين  في اتجاه طريق العباسة والإسماعيلية بعد توسعة الطريق وتهيئته لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

المحافظة تولى اهتماما بتحسين جودة الهواء

وفى سياق مختلف لفت المحافظ فى وقت سابق إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة الهواء وذلك من خلال العمل على تشكيل حملات مفاجئة لفحص عوادم المركبات على الطرق والميادين العامة، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.

محافظ الشرقية يتابع إنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر 

وأضاف محافظ الشرقية أنه في إطار تعزيز الإستدامة البيئية، توظف الدولة جهودها إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون وخاصة من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى خفض تركيز الملوثات في الهواء من أهمها "مبادرة كلايمثون للتنمية المستدامة" و"مبادرة 100 مليون شجرة "و"المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية " فضلًا عن التوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي، وإحلال أنواع الوقود بأنواع أقل تلويثًا كالغاز الطبيعي كوقود بديل للمركبات، واستخدام الطاقة المتجددة الشمسية بغرض توليد الكهرباء.

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