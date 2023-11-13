محافظ الشرقية يشهد فعاليات برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فعاليات برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" والتي تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمكتبه مصر العامة بمدينة الزقازيق بمشاركة عدد من العاملين بالديوان العام والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية والذي يهدف إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن.

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تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة لم تدخر جهدا في تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا حتى أصبحت في صدارة المشهد العام ومقدمة الصفوف وذلك ايمانًا منها بدور ومكانة وقدرات المرأة والتي أثبتت جدارتها على الصعيدين الدولي والمحلي فتاريخ المرأة عبر العصور المختلفة مشرف وحافل بالإنجازات تثبت كل يوم قدرتها على تحمل المسؤولية الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع المصري.

المحافظ اطمأن على مستوى المتدربين

واطمأن المحافظ من المحاضرين على مستوى أداء المتدربين وتعرف منهم على المحتوى المقدم بورش العمل مؤكدًا ضرورة الاستفادة من الدورات التدريبية المقدمة لتحسين مستوى الأداء في الجهاز الإداري وإعداد صف ثاني من القيادات الشابة لتقلد المناصب القيادية بما يعود على تحسين منظومة العمل.

تعزيزقدرات ومهارات العاملين

وأشار محافظ الشرقية إلى أن الدورات والبرامج التدريبية تُساهم في تعزيز قدرات ومهارات العاملين على استخدام أحدث الأساليب العلمية في الإدارة الحديثة لضبط منظومة العمل وذلك تماشيًا مع خطة الدولة ودعمًا لجهود تحقيق التنمية الشاملة ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن الذي يأتي في قلب عملية الإصلاح الإداري.

المحافظة لديها مركزا تدريبيا متميزا حاصل على شهادة الاعتماد

وأضاف المحافظ أن المحافظة لديها مركزًا تدريبيًا متميزًا حاصل على شهادة الاعتماد من المجلس الأعلى للجامعات وتم إدراجه ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة على المستوى القومي في مجال التدريب الإداري والحاسب الآلي والذي استطاع تدريب ما يقرب من 16 ألف متدرب من العاملين وشباب الخريجين.

توقيع بروتكولات لتنظيم دورات تدريبية

وأشار إلى أن المحافظة بصدد توقيع برتوكولات تعاون لتنظيم دورات تدريبية في مختلف اللغات يعقبها منح للدراسة خارج البلاد مشيدًا بالعنصر البشري الفعال داخل الجهاز الإداري وقدرته على اجتياز كافة البرامج بكل تفوق. هذا وقد أدار محافظ الشرقية حوارا مع المتدربات استمع فيه لآرائهن ومقترحاتهن وقام بالرد على جميع تساؤلاتهن واستفساراتهن مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من المادة العلمية المقدمة بالبرنامج في تحسين منظومة العمل والمشاركة الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع بما ينعكس علي تقديم افضل الخدمات للمواطنين.

استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة

وقال: إن برنامج المرأة تقود في المحافظات يأتي كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة التي تضمن لها مكان وفرصة في سوق العمل لتأمين رفاهيتها الاقتصادية وتٌمَكِنها من قابلية إعادة التوظف في الأسواق ذات الطبيعة المتغيرة بشكل مستمر ويهدف البرنامج إلى تقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية لمجموعة من السيدات المصريات في جميع المحافظات المصرية، متوافقًا مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة، وكذلك توافقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ويأتي برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات والمنح التدريبية التي يتم توجيهها للمرأة بمختلف الفئات.

ويستهدف هذا البرنامج على وجه الخصوص للسيدات في المحافظات المصرية واللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا.