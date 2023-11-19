الأحد 19 نوفمبر 2023
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باحثان من جامعة القناة ضمن قائمة أكثر الباحثين استشهادًا بالعالم

الأساتذة الأعلى تقدمها
الأساتذة الأعلى تقدمها في التصنيف، فيتو

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن باحثين من جامعة القناة استطاعا التواجد ضمن قائمة أكثر الباحثين استشهادًا بأبحاثهم على مستوى العالم، في مجال العلوم الزراعية والعلوم البينية. 

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علماء جامعة قناة السويس في المقدمة 

مشيرا إلى أن قائمة كلارفيت 2023  أظهرت من ويب أوف ساينس العلماء الأكثر استشهادا على مستوى العالم (أعلى 1%)، الباحثين الذين تم الاستشهاد بأبحاثهم  بشكل كبير، وكان لهم تأثيرا كبيرا وواسعا في مجالات البحث. 

الدكتور جمال المصري 

وأسفر التصنيف عن تواجد كل من الدكتور جمال المصري أستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة في مجال العلوم الزراعية للعام السابع على التوالي، والدكتور محمد عبد الدايم أستاذ علم العقاقير بكلية الطب البيطري لأول مرة لعام 2023.   

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تقديم برامج حديثة للدراسات العليا 

وأضاف رئيس الجامعة أن استراتيجية جامعة القناة تسعى إلى تقديم برامج حديثة للدراسات العليا، تساهم بفاعلية في إعداد كوادر جامعية ومهنية مؤهلة للمنافسة في المجالات العلمية والأدبية والتربوية. 

ومن جانبه أكد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث  أن الجامعة  تتطلع  لأن تكون مركزا للتميز، في مجالات الدراسات العليا المتخصصة والبحث العلمي التطبيقي، ونقل وتسويق التكنولوجيا ودعم الابتكار، ومشاريع التنمية على المستويين العربي والأفريقي. 

مشيرا إلى أنه تم اختيار الدكتور جمال المصري والدكتور محمد عبد الدايم استنادا إلى الأوراق البحثية التي تم نشرها خلال العقد الماضي، وتم الاستشهاد بها بشكل كبير، والتي تحتل المرتبة الأولى 1 ٪ من خلال مجالاتهم. 

موضحا أن معدل الاستشهادات ليس مؤشر الاختيار الوحيد، حيث يتم تنقيح القائمة الأولية باستخدام التحليل النوعي وحكم الخبراء. ويعد من بين العلماء وعلماء الاجتماع، يحتل الباحثين الأعلى استشهادا.

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