السبت 18 نوفمبر 2023
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محافظات

حملة لإزالة الإعلانات المخالفة في مركز ومدينة القنطرة شرق الإسماعيلية

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات عن شوارع وطرق المدينة، وكذا إزالة الإعلانات المخالفة، والمرور على المحال التجارية والتأكد من تراخيص تلك المحال.  

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نتائج الحملة 

وأسفرت الحملة عن إزالة 4 لافتات بدون ترخيص، مع إنذار المحال التجارية الغير المرخصة بتوجهم إلى المركز التكنولوجي للوحدة لتقديم الأوراق الخاصة بالتراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين. 

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توجيهات عامة 

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة. 

جانب من الحملة، فيتو

شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة المتابعة الدورية لكافة الأراضي الخاضعة لأملاك الدولة بنطاق محافظة الإسماعيلية وحمايتها من أيه تعد وتنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين. 

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد أعطى تعليمات مشددة لجهاز المحافظة التنفيذي تنص على ضرورة المتابعة الميدانية لجميع الأعمال التي تقوم بها الأحياء والوحدات المحلية، ورصد حالات التعد على الشوارع والطرق العامة، والتحرك لإزالتها على الفور، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.   

بالإضافة إلى متابعة الجهات الحكومية، والمدارس وكافة الجهات الخاصة بتجمعات للمواطنين للتأكد من تفعيل إجراءات الوقاية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتأكيد علي تنفيد أعمال التطهير، والتعقيم والرش بالمطهرات لكافة الأماكن بشكل يومي. 

ومن جهة أخرى قامت المراكز والمدن برش وتعقيم مباني الوحدات المحلية والجهات الحكومية، وعدد من المدارس، وبالأخص مدارس القرى وتوابعها وعدد من مكاتب البريد، كما يتم تعقيم المساجد. 

حيث تستمر هذه الإجراءات يوميا للحد من انتشار فيروس كورونا. 

كما شدد اللواء شريف فهمي بشارة على أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة بضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا والمشكلات الجماهيرية والعمل على إيجاد حلولًا جذرية لتلك القضايا فى أسرع وأقل وقت ممكن وبأبسط الطرق مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا والمضى قدما في استكمال العمل بالعديد من الملفات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين ومن أبرزها تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل، والإنارة من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية.   

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