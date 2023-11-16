رئيس مياه القناة يستقبل وفد بنك الاستثمار لمناقشة المشروعات القومية بالمنطقة (صور)

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، استمرار جهود الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بالمشروعات القومية ودورها فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات القناة الثلاثة.





دور بنك الاستثمار القومي

جاء ذلك خلال اللقاء اليوم مع وفد بنك الاستثمار القومى برئاسة عماد عبد السميع المدير العام وأعضاء الوفد المرافق بهدف الوقوف على المستجدات الخاصة بالمشروعات التنموية فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، وتنفيذا لدور بنك الاستثمار القومى فى تمويل ومتابعة مشروعات خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

تنمية مشروعات المياه والصرف

في بداية اللقاء، رحب اللواء عبد الحميد عصمت برئيس لجنة الإسكان والوفد المرافق له، وأعرب عن تقديره للدور الذى يقوم به بنك الاستثمار القومى في متابعة تنفيذ المشروعات القومية في مجالات الإسكان والمشروعات التنموية فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى ومناقشة رؤى التطوير المتعلقة بهذا المرفق الحيوى الهام، مشددا على حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة على تحقيق التواصل الفعال مع بنك الاستثمار القومى والاستفادة مما تطرحه من توصيات ومقترحات بناءة.

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو





تعاون مثمر بين الجانبين

وأشار رئيس وفد بنك الاستثمار على التعاون المستمر بين البنك ووزارة الإسكان والشركات التابعة والحرص على متابعة ملف مياه الشرب والصرف الصحى خطوة بخطوة مع الجهات التنفيذية، حيث شهدت الفترة الأخيرة جهدا ملموسا للجميع فى هذه الملفات، لتلبية احتياجات المواطنين فى واحد من أبرز الملفات الخدمية على الإطلاق والتوسع فى مد خدمة الصرف الصحي للعديد من القرى على مستوى الجمهورية.

جانب من الزيارة، فيتو





زيارة المشروعات التنموية

وشهدت الزيارة تفقد الوفد لعدد من المشروعات القومية فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظتى الإسماعيلية وبورسعيد، حيث قام الوفد بتفقد مشروع أعمال الاحلال والتجديد لمحطة رفع صرف صحى (1) التل الكبير بمنطقة التل الكبير، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 10000 م3/ يوم لخدمة منطقة السلام ومنطقة المحطة، والتى تشمل اعمال الإحلال والتجديد للاعمال المدنية والكهروميكانيكية، كما شملت الزيارة تفقد أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه التل الكبير بمنطقة الدوايدة بطول 5 كم بأقطار 300 مم، 600 مم.

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

كما شهدت الزيارة تفقد مشروع تغذية مدينة اللقاحات والاأمصال بمياه الشرب بمنطقة سرابيوم بالإسماعيلية، والذى يشمل مد شبكة مياه بطول 18 كم من محطة مياه المستقبل لتغذية المدينة بمياه الشرب.

وفى محافظة بورسعيد تفقد وفد بنك الاستثمار القومى أعمال إحلال وتجديد خطى طرد محطتى رفع الأمل والتى تبلغ طاقتها التصميمية 30 ألف م3/يوم والعبور بطاقة تصميمية 15 ألف م3/ يوم بمدينة بورفؤاد، ويبلغ طول الخط 11 كم وقطر 600 مم، حيث استمع الوفد إلى شرح تفصيلى عن المشروع ونسب التنفيذ ونطاق الخدمة بمدينة بورفؤاد، والذى يغطى نطاق خدمته حوالى 70 % من مدينة بورفؤاد بالكامل.

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

وفى نهاية الزيارة أشاد الوفد بالجهود التى تبذلها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة لتنفيذ المشروعات القومية ومشروعات الإحلال والتجديد فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى لخدمة المواطنين على مستوى محافظات القناة الثلاثة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.





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