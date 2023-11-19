الإسماعيلية تحذر المواطنين من موجة الطقس السيء

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة في محافظة الإسماعيلية، برئاسة اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية، والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية وإقليم القناة، عن احتمالية سقوط أمطار على مناطق متفرقة في محافظة الإسماعيلية.

بيان الشبكة الوطنية

وقالت الشبكة الوطنية، خلال بيان لها: "من خلال آخر تحديثات لخرائط الطقس إنه من المتوقع تساقط أمطار اليوم الأحد، على محافظة الإسماعيلية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 60% تقريبًا على مناطق متفرقة من المحافظة وفترات متقطعة".

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الإسماعيلية تستعد لفصل الشتاء

وكان اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، عقد اجتماعًا موسعًا الأسبوع الماضي، لمراجعة خطة المحافظة في التعامل الفوري والسريع مع أي أزمة طارئة تواجه المحافظة، بالإضافة إلى خطة الاستعداد المبكر لفصل الشتاء وهطول الأمطار والسيول، خاصة في ظل التغيرات المناخية وزيادة كمية الأمطار المتوقع حدوثها العام الحالي.

وخلال الاجتماع، جرى عرض ومناقشة استعدادات المحافظة للتغيرات المناخية وفصل الشتاء وهطول الأمطار والسيول، مع تحديد ومعالجة بؤر تجمعات مياه الأمطار خلال فصل الشتاء الماضي، وجرى إنشاء 2000 غرفة تفتيش لصرف مياه الأمطار في آخر عامين.

أهمية الشبكة الوطنية للطوارئ

وقال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن شبكة الطوارئ بمثابة العمود الفقري لأجهزة الدولة في خدمة اتصالات الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع مختلف بلاغات الطوارئ.

وأضاف بشارة أنه يمكن ربط كل عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ.

ولفت إلى أن الشبكة الوطنية للطوارئ تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كل أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضًا دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقًا لأحدث المعايير العالمية.



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