الأحد 19 نوفمبر 2023
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حوادث

القبض على المتهمين بالسطو على سيارة وسرقة مليون جنيه بالهرم

القبض على المتهمين
القبض على المتهمين بالسطو على سيار، فيتو

 كشف قطاع الأمن العام، برئاشة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، ملابسات واقعة سرقة أكثر من مليون جنيه بالجيزة من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات، وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة المبلغ المسروق.

تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (سائق، مرافقه- مقيمان بالبحيرة) بأنه حال استقلالهما سيارة (نقل) قيادة الأول وبحوزتهما مبلغ مالى من توريدات خاصة بالشركة عملهما (مليون و170 ألف جنيه) وسيرهما بدائرة القسم فوجئا بسيارة "مينى باص" يستقلها "مجهولين" قاموا بإستيقافهما وإدعوا أنهم رجال شرطة وسرقة المبلغ المالى.
أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن أن وراء إرتكاب الواقعة ( 6 أشخاص - مقيمين بمحافظتى الجيزة والبحيرة).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (المبلغ المالى المستولى عليه – سيارة مينى باص "بدون لوحات معدنية") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة حيث استغل أحدهم عمله بالشركة (محاسب) وعلمه بتحركات العاملين والمبالغ المالية، فاتفق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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الامن العام قسم شرطة الأهرام قطاع الأمن العام مديرية أمن الجيزة

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