السبت 18 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

نائب وزير السياحة تشارك في انطلاق الحدث الرياضي للقفز بالمظلات بالأهرامات

بطولة القفز بالمظلات
بطولة القفز بالمظلات فوق سفح الأهرامات، فيتو

شاركت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، نيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في انطلاق الحدث الرياضى للقفز بالمظلات في منطقة أهرامات الجيزة والذي انطلق تحت شعار "صنع في مصر..تحدى الفراعنة"، بحضور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وممثلون عن وزارة الشباب والرياضة.

القفز بالمظلات في منطقة أهرامات الجيزة

ونظمت هذا الحدث أحد الشركات المتخصصة في الأنشطة الرياضية، لتحقيق رقم قياسى في تشكيل القفز بالمظلات على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا بمشاركة 70 قافز بالمظلات من مختلف دول العالم.

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وألقت نائب الوزير كلمة هنأت خلالها القائمين على تنظيم هذا الحدث وثمنت جهودهم التي أسفرت عن إخراجه بهذا الشكل المتميز ليليق بمكانة مصر وبعظمة الأهرامات التي تحتضن هذا الحدث، مؤكدة على أن مصر كانت وستظل راعية للسلام وحريصة على بذل كل الجهود لتحقيقه وأن هذا الحدث يحمل في طياته هدفًا ساميًا وهو أن تكون الرياضة المصرية رسالة سلام للعالم أجمع.

 

التوسع في الانشطة الرياضية والترويج للسياحة المصرية

وأوضحت أن أهمية هذا الحدث تنعكس في أنه يسلط الضوء على الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها المقصد المصرى والتي تتيح ممارسة العديد من الأنماط والأنشطة السياحية التي تثري تجربة السائح عند زيارته لمصر، مشيرة إلى أن هذا الحدث يتسق مع الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار للعمل على تنويع المنتج المصرى وخلق أنماط وأنشطة رياضية جاذبة حيث يبرز الحدث إمكانيات مصر في رياضة القفز بالمظلات التي تعد من الرياضات التي تجذب إليها شريحة مميزة من السائحين.

 

وأشارت نائب الوزير أن مصر بلد الأمن والأمان ترحيب بكافة ضيوفها من مختلف دول العالم وأنها تعِد السائح بتجربة فريدة يمتزج فيها الثقافة والحضارة بالترفيه والرياضة والفنون والتسوق والعديد من الأنشطة الجاذبة.

 

وأعرب المشاركون في هذا الحدث عن سعادتهم البالغة بمشاركتهم في هذا الحدث الذى يقام في منطقة أهرامات الجيزة، واصفين تجربتهم للقفز بالمظلات وسط هذه الأجواء التي تعكس الحضارة المصرية هي تجربة فريدة تختلف عن مثيلاتها في الدول الأخرى.

 

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