مزارع يقتل عاملا ويصيب آخر بالرصاص في مطروح
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط مزارع لقيامه بارتكاب واقعة مقتل وإصابة شخصين بطلقات نارية خلال مشاجرة.
تلقى قسم شرطة براني بمديرية أمن مطروح بلاغا بوجود مشاجرة بإحدى القرى بدائرة القسم بسبب خلاف على زراعة قطعة أرض، ونتج عنها وفاة شخص وإصابة آخر، بطلقات نارية.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط مرتكب الواقعة (مزارع - مقيم بدائرة قسم شرطة النجيلة) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم (بندقية آلية وبخزينتها 15 طلقة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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