العدالة عن بعد وخريطة صحية بالمستشفيات، رئيس الوزراء يشهد انطلاق فعاليات الدورة 27 من المعرض الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 23 (فيديو)

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، انطلاق فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT23، الذى يعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية.



ويشارك فى المعرض 5 وزارات: التربية والتعليم، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.

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وحضر فعاليات الافتتاح، المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وأسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة "تريد فيرز إنترناشيونال" المنظمة للحدث، وعدد من المسئولين.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى شرح عن مشروعات الشركات المشاركة في فعاليات الدورة الـ27 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا cairo ICT 23، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت افتتاح فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT23، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عرض فيلم تسجيلي عن جهود البنك المركزي في التكنولوجيا المالية.

إنشاء مركزين لدعم واتخاذ القرار في وزارة الصحة

وأكد الدكتور أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان، خلال انطلاق فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT 23 والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم إنشاء مركزين لدعم واتخاذ القرار في وزارة الصحة، المركز الأول لإدارة الأزمة ويتكون من مجموعة من الشاشات لعرض بنوك الدم وأسرة الرعاية والحضانات ومجموعة من الأنظمة التي نظهر من خلالها منشآتنا الصحية على الخريطة الإلكترونية والقوة البشرية على الخريطة الصحية، والأجهزة الموجودة داخل كل مستشفى على مستوى الجمهورية.

وتابع أشرف عبد العليم: "مركز القيادة والسيطرة يعرض كل قطاعات الوزارة، وكل الشاشات تستقى معلوماتها من قواعد بيانات على الأرض، إضافة إلى ذلك افتتحنا غرفة عمليات للأحداث في غزة لاستقبال الوافدين القادمين إلى مستشفيات شمال سيناء ونستطيع متابعتهم لحظيا من خلال إدارة الأزمة داخل وزارة الصحة".

مشروعات التحول الرقمي في وزارة العدل

واستعرض المستشار عمر مروان وزير العدل، جهود الوزارة في دعم التحول الرقمي والتقنية، وهي 4 مشروعات منها المحررات المؤمنة التي تقدمها الوزارة عن بعد، حيث تصبح الوحدة قادرة على إصدار توكيل لمحامي دون الحاجة إلى الذهاب للشهر العقاري، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى نشرها في السفارات المصرية بالخارج".

وأضاف خلال افتتاح فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT23، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن هناك مشروع آخر يحقق على أرض الواقع وهو تحويل الكلام إلى نص.. وتم تطبيقها على 13 محكمة، وتم استخدمها في 92 ألف جلسة حتى الآن، بالإضافة إلى مشروع عندنا الحقيبة التقنية ويقودها الموثق للذهاب إلى مكان لتحرير المحررات المطلوبة".

وتابع وزير العدل: "بنشتغل في مشروعات التحول الرقمي مثل العدالة عن بعد، وكل الحاجات تكون أون لاين.. وفى البداية هتكون اختيارية وفى مرحلة لاحقة هتكون إجبارية".

وخلال فعاليات الافتتاح أكد رئيس الوزراء الأهمية التي يحظى بها قطاع تكنولوجيا المعلومات ضمن أولويات أجندة الدولة المصرية، لافتًا إلى الحرص على مواكبة تطور أدواته وتطبيقاته، لإدراك تعاظم دوره وتأثيره على مختلف قطاعات التنمية.

وعقب الافتتاح، قام رئيس الوزراء بجولة موسعة بعدد من أجنحة المعرض، تضمنت جناح البنك المركزي المصري، والذي شهد استعراض آخر تطورات استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، التي تحظى بمتابعة رئيس الجمهورية، وعدد من التطبيقات الجديدة للعملاء التي تحقق نجاحًا كبيرًا، وتأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الشمول المالي ضمن رؤية مصر 2030 لتحقق بيئة رقمية متطورة.

كما تضمنت الجولة جناح وزارة العدل، حيث تم التطرق لجهود تطوير وحدات ذكية للشهر العقاري وتدعيمها بآلية التوقيع الالكتروني والبصمة الإلكترونية، وخطط نشر هذه الوحدات الذكية بالخارج لخدمة أبناء الجاليات المصرية، فضلًا عن بدء وزارة العدل المرحلة التجريبية لمشروع ميكنة محاضر الجلسات بالمحاكم، وكذا جناح وزارة الصحة، حيث استمع إلى شرح حول الدور المبذول للاستعانة بالتقنيات المتطورة من خلال دور مراكز دعم واتخاذ القرار في إدارة الأزمات الخاصة عبر توفير أسرة الرعاية والحضانات وسيارات الإسعاف، حيث يتم العمل على ربط المنشآت الصحية بهذه المنظومة لتحقيق التدخل السريع والفاعل.

وشملت جولة الدكتور مصطفى مدبولي بأجنحة المعرض، تفقد جناح وزارة التربية والتعليم، حيث تم استعراض عدد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يتم استخدامها ضمن الوسائل التعليمية، كما استمع رئيس الوزراء إلى عرض عدد من الطلاب حول الأنظمة التي قام الطلاب بتطويرها، ثم تم تفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع، حيث تم استعراض عدد من منتجات الهيئة لتدعيم مختلف القطاعات والتي تتمتع بتوفير في الطاقة، ومساندة ذوي الهمم، وتم زيارة قسم خاص بمصنع الإلكترونيات وتم عرض نماذج لأنظمة بدائل النظارات الطبية، والتي تم تصنيعها في مصر، وتم عرض شاشة تفاعلية تم تصنيعها من خلال مهندس مصري، بنسبة تصنيع محلي 100%، ويتم تصنيعها في مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع.

وتحدث مخترع الشاشة خلال العرض، وهو شاب مصري، يدعى المهندس باسم سامح، وابتكر طريقة لتحويل أي شاشة تليفزيون لتكون شاشة تفاعلية بنصف ثمن أي شاشة تفاعلية، حيث وجه رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم برعاية هذا المُخترع تحفيزًا من الدولة للابتكار.

كما تضمنت الجولة جناح شركة "آي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، حيث تم استعراض جان من نشاطها في مجال التحول الرقمي بالقطاع الحكومي، وخططها التوسعية في أسواق أخرى مجاورة، والسعي لتحقيق جودة إدارة البيانات، وكذا جناح شركة ديل بمصر، والتي استعرضت قيامها بإقامة مركز تميز كبير، وكذا تناول أطر التعاون في السوق المصرية، وفي الشرق الأوسط، وجناح شركة هواوي، حيث تمت الإشارة إلى أن شركة هواوي تعتبر مصر من أهم الأسواق الواعدة، ونعمل في السوق المصرية من خلال 4 أبعاد مختلفة من ضمنها الريادة في التكنولوجيا، والابتكار، وكذا جناح شركة راية لتكنولوجيا المعلومات، حيث تمت الإشارة إلى أن الشركة لا يقتصر اهتمامها على ضخ استثمارات ولكن المساعدة في التنمية، حيث حقق قطاع تكنولوجيا المعلومات لدى راية القابضة نموًا ملموسًا على مستوى المبيعات والتوسعات والخدمات والحلول المقدمة بختام الربع الثالث من العام، كما اتخذت الشركة مؤخرًا عددًا من الإجراءات التشغيلية والتوسعية التي انعكست بشكل إيجابي على الحصة السوقية ومكانة الشركة كأحد أبرز الفاعلين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالمنطقة، إلى جانب جناح الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات، حيث تم الاستماع إلى شرح حول نشاط الشركة في تدعيم البنية الأساسية لخدمات الاتصالات ونظم المعلومات في مصر.

وخلال فعاليات الافتتاح، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول تفاصيل هذه النسخة من هذا المعرض والمؤتمر الدولي، حيث تمت الإشارة إلى أن انعقاد الدورة السابعة والعشرين من معرض ومؤتمر Cairo ICT 23 يأتي في ظل تحولات استثنائية أبرزت أهمية التكنولوجيا ودورها الحاسم في تنمية الدول وتأمين الشركات وإيجاد الحلول واغتنام الفرص ومواجهة التحديات، الأمر الذي دفع إلى اعتماد شعار "دمج العقول والآلات من أجل عالم أفضل" IGNITE INNOVATION: Merging Minds & Machines for a Better World ليكون الشعار الرسمي للحدث في عام 2023، والمفهوم الاسترشادي لمسارات المعرض وفعالياته المصاحبة من منتديات وجلسات حوارية وورش عمل.

ويضم المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT 23 ثلاث قاعات رئيسية، الأولى بها شركات الأقمار الصناعية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات التأمين والصحة، أما الثانية فتضم مقدمي التكنولوجيا وشركات الأمن المعلوماتي والسيبراني مشغلى المحمول والاتصالات، بينما تضم القاعة الثالثة شركات الألعاب الإلكترونية وساحة الإبداع والابتكار.

ولتوفير تجربة مميزة وتحقيق الاستفادة للزوار، تتميز فعاليات Cairo ICT 23 بمناقشة مجموعة من القضايا المهمة في عدد من المجالات الأكثر حيوية واهتمامًا من جميع الأطراف، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي التوليدي، بالإضافة إلى مناقشة تطورات حلول مراكز البيانات فائقة الحجم، والحلول السحابية المختلطة وحوسبة الحافة.

كما تناقش ندوات ومؤتمرات معرض Cairo ICT 23 أبرز وأحدث قضايا الأمن السيبراني، والاستعداد لمواجهة التهديدات الناشئة والمستجدة في عام 2024، ومرونة المؤسسات المالية في مواجهة برامج الفدية والاستجابة للحوادث، والذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني المصرفي، والتوقيع الإلكتروني والحلول الرقمية في تمكين التحول الرقمي، ومستقبل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والمدن الذكية وتأثيرات اتصالات الجيل الخامس.