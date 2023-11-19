بعد مباراة فرنسا 14-0، أكبر فوز في تاريخ كرة القدم

منتخب فرنسا، تصدرت نتيجة مباراة فرنسا وجبل طارق التي انتهت بفوز الديوك بنتيجة 14-0 محركات البحث خاصة أنها تاريخية وهي الأكبر في تاريخ منتخب فرنسا بطل كأس العالم 1998 والأكبر في تاريخ تصفيات اليورو.

ولكن تظل نتيجة 149-0 هي الأكبر في تاريخ كرة القدم والتي ترجع تفاصيلها إلي عام 2002.

أكبر نتيجة في تاريخ كرة القدم

وشهدت بطولة مدغشقر، أكبر نتيجة بتاريخ كرة القدم، وفقا لموسوعة جينيس في أكتوبر 2002 بين أيه إس أديما وإس أو ليميرن، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 149-0.

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وبسبب قرارات تحكيمية مثرة للجدل خلال الجولة النهائية من بطولة الدوري، قرر نادي إس أو ليميرن خوض المباراة وعدم المشاركة باللعب، اعتراضا على التحكيم.

وأحرز أيه إس أديما 149 هدفا، لتدخل المباراة التاريخ في موسوعة جينيس، كونها أكبر نتيجة بتاريخ كرة القدم.

وعلي صعيد المنتخبات تعد النتائج الأكبر والأشهر في المباريات الكبيرة حينما سجل المنتخب الألماني أكبر نتيجة في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، على البرازيل، بين أرضها وجماهيرها بنتيجة 7-1في نصف نهائي كأس العالم.

كما يعد فوز منتخب أستراليا بنتيجة 31-0 على جزر الساموا الأميركية، في تصفيات أوقيانوسيا المؤهلة لمونديال 2002 من النتائج البارزة في تاريخ مباريات المنتخبات بعدما انتهي الشوط الأول للمباراة بنتيجة 16-0 لأستراليا.

أكبر نتيجة في كأس العالم

ويبقى المنتخب الهنغاري، الوحيد، الذي وصل ل ـ10 أهداف، في مباراة واحدة خلال منافسات كأس العالم بعدما فازعلي منتخب السلفادور، 10-1 على يد في مونديال 1982 الذي أقيم في إسبانيا، وهي الهزيمة الأكبر بتاريخ المونديال.

منتخب فرنسا يحقق نتيجة تاريخية أمام جبل طارق

وبات منتخب فرنسا أول منتخب أوروبي يسجل 14 هدفا في مباراة دولية منذ منتخب الدنمارك حينما فاز 14-2 على إيسلندا في مباراة ودية عام 1967.

كما كسر منتخب فرنسا رقم منتخب ألمانيا في تحقيق أكبر فوز في تاريخ تصفيات اليورو عندما فاز علي سان مارينو بنتيجة 13-0 في تصفيات 2008.

كما حقق منتخب فرنسا أكبر فوز في تاريخه بعد الفوز الكاسح علي جبل طارق 14 -0.



وكان أكبر فوز حققه منتخب فرنسا يعود إلى عام 1995، حين فاز على أذربيجان 10-0 في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 1996.

وحقق المنتخب الفرنسي فوزا تاريخيا علي ضيفه جبل طارق بـ 14 هدفا دون رد محققا فوزه السابع تواليا منذ بداية تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في صدارة المجموعة الثانية.

أهداف مباراة فرنسا وجبل طارق

تقدمت فرنسا عن طريق سانتوس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 3، وأضاف تورام الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة.

وعاد إيمري لإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 16، وأحرز مبابي الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 31.

وأضاف الهدف الخامس عن طريق كلاوس في الدقيقة 34، وجاء السادس عن طريق كومان في الدقيقة 36.

وأحرز فوفانا الهدف السابع في الدقيقة 38 ثم أدريان رابيو الهدف الثامن في الدقيقة 64 وأحرز الهدف التاسع والثاني له كومان في الدقيقة 66.

أما الهدف العاشر فأحرزه عثمان ديمبلي في الدقيقة 73 ثم أحرز مبابي الهدف الثاني له الحادي عشر في الدقيقة 74 ثم الثالث له والثاني عشر في الدقيقة 82.

وأحرز أوليفر جيرو الهدفين الثالث عشر والرابع عشر في الدقائق 89 و90 من المباراة

وأكمل منتخب جبل طارق المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 18، بعد طرد لاعبه إيثان جيمس سانتوس.

وحسم منتخب فرنسا تأهله ليورو 2024، حيث يتصدر المجموعة الثانية بـ21 نقطة ثم هولندا 15 نقطة الذي لحق به في النهائيات واليونان 12 نقطة بينما يتواجد منتخب أيرلندا فى الخامس دون رصيد.

تشكيل فرنسا أمام جبل طارق

حراسة المرمي: ماينان.

خط الدفاع: كلاوس، توديبو، اوباميكانو، ثيو هيرنانيز.

خط الوسط: زير إيمري، رابيو.

خط الهجوم: كومان، جريزمان، مبابي، تورام.

وتقام بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، فى صيف العام المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني فى المجموعات العشر بالتصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، مع انتظار مباريات الملحق والتى ستؤهل 3 منتخبات أخرى إلى نهائيات البطولة.

وتقام قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية السبت 2 ديسمبر 2023 فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إذ يبدأ حفل القرعة في الساعة 5 مساءً في مدينة هامبورج، وهي واحدة من المدن العشر المضيفة للمسابقة، حيث تستضيف خمس مباريات، أربع مباريات جماعية وربع النهائي.

