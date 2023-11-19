مبابي بعد تألقه بهاتريك مع فرنسا: أمسية لا تنسى

أبدى كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، سعادته للغاية بتسجيله ثلاثية في فوز منتخب بلاده الكاسح على جبل طارق (14-0) في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

وكتب مبابي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أمسية لا تنسى".

وبسؤاله عن تسجيل 300 هدف في مسيرته عبر قناة "TF1" الفرنسية قال: "إنه جزء من دوري هناك بعض اللاعبين الذين سجلوا 800 و850 في مسيرتهم".

يجب أن أستمر وأتحسن

وتابع عبر قناة "TF1" الفرنسية: "300 هدف رقم يشعرني بسعادة غامرة.. يجب أن أستمر وأتحسن مع باريس سان جيرمان والمنتخب".

وقال أيضا عبر شبكة "RMC" سبورت: "إنه انتصار رائع، كانت لدينا رغبة قوية في تحطيم الرقم القياسي، وتعاملنا مع اللقاء بكل جدية".

واستطرد: "الوصول إلى 300 هدفا، إنجاز جديد بالنسبة لي، ولكن يبقى في المرتبة الثانية، لأن الفريق قدم أداء جماعيا استثنائيا، إنها مجرد خطوة، وأسعى لأكون حاسما بشكل دائم".

وتحدث كيليان مبابي أيضا عن هدفه الرائع بكرة ساقطة من مسافة بعيدة، مشيرا إلى أنه لاحظ تقدم حارس مرمى جبل طارق أكثر من مرة.

بالفطرة سجلت هدفا

وأتم نجم فرنسا تصريحاته ضاحكا: "لم أفهم سبب تقدمه لمدة 20-25 مترا، وبالفطرة سجلت هدفا أعتبره عقوبة جميلة له".

من جانبها، أكدت شبكة كانال وصول كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا إلى الهدف 300 خلال مسيرته الكروية مع منتخب بلاده وناديي موناكو وباريس سان جيرمان.

وسجل مبابي هاتريك في الفوز الكبير لمنتخب بلاده على جبل طارق بنتيجة (14-0) في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

وذكرت الشبكة اقتراب كيليان اعتلاء قمة ترتيب الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي الذي يتصدره زميله الحالي أوليفييه جيرو ب56 هدفا يليه تييري هنري (51 هدفا) ومبابي (46 هدفا) وأنطوان جريزمان (44 هدفا).

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يذكر أن مبابي أحرز 27 هدفا في 60 مباراة بقميص موناكو قبل رحيله عن فريق الإمارة في صيف 2017.

ويعد مبابي الهداف التاريخي لفريق باريس سان جيرمان بتسجيله 227 هدفا في 275 مباراة على مدار 7 مواسم.

منتخب فرنسا يكتسح جبل طارق 14\0

تصفيات اليورو، اكتسح منتخب فرنسا نظيره جبل طارق بنتيجة قاسية للغاية 14\0 خلال المباراة التي أقيمت في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا.

منتخب فرنسا، فيتو

أهداف مباراة فرنسا وجبل طارق

تقدمت فرنسا عن طريق سانتوس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 3، وأضاف تورام الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة.

وعاد إيمري لإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 16، وأحرز مبابي الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 31.

وأضاف الهدف الخامس عن طريق كلاوس في الدقيقة 34، وجاء السادس عن طريق كومان في الدقيقة 36.

وأحرز فوفانا الهدف السابع في الدقيقة 38 ثم أدريان رابيو الهدف الثامن في الدقيقة 64 وأحرز الهدف التاسع والثاني له كومان في الدقيقة 66.

أما الهدف العاشر فأحرزه عثمان ديمبلي في الدقيقة 73 ثم أحرز مبابي الهدف الثاني له الحادي عشر في الدقيقة 74 ثم الثالث له والثاني عشر في الدقيقة 82.

وأحرز أوليفر جيرو الهدفين الثالث عشر والرابع عشر في الدقائق 89 و90 من المباراة.

وحسم منتخب فرنسا تأهله ليورو 2024، حيث يتصدر المجموعة الثانية بـ21 نقطة ثم هولندا 15 نقطة الذي لحق به في النهائيات واليونان 12 نقطة بينما يتواجد منتخب أيرلندا فى الخامس دون رصيد.

تشكيل فرنسا أمام جبل طارق

حراسة المرمي: ماينان.

خط الدفاع: كلاوس، توديبو، اوباميكانو، ثيو هيرنانيز.

خط الوسط: زير إيمري، رابيو.

خط الهجوم: كومان، جريزمان، مبابي، تورام.

وتقام بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، فى صيف العام المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني فى المجموعات العشر بالتصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، مع انتظار مباريات الملحق والتى ستؤهل 3 منتخبات أخرى إلى نهائيات البطولة.

تقام قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية السبت 2 ديسمبر 2023 فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إذ يبدأ حفل القرعة في الساعة 5 مساءً في مدينة هامبورج، وهي واحدة من المدن العشر المضيفة للمسابقة، حيث تستضيف خمس مباريات، أربع مباريات جماعية وربع النهائي.