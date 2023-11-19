الأحد 19 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

أهداف فيتوريا في مواجهة سيراليون بتصفيات كأس العالم.. تحقيق الفوز والانفراد بصدارة المجموعة.. وترسيخ مبدأ الانضباط داخل المنتخب

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

ساعات قليلة تفصلنا عن المباراة المرتقبة بين منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أمام نظيره منتخب سيراليون في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب صامويل كانيون دو بالعاصمة الليبيرية مونروفيا، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

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موعد مباراة منتخب مصر أمام سيراليون

مباراة منتخب مصر أمام سيراليون اليوم الأحد، تنطلق أحداثها في تمام السادسة مساء، على استاد صامويل كانيون دو بالعاصمة الليبيرية، الذي تم اختياره من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، لاستضافة المباراة، بعدما رفض الكاف إقامتها في سيراليون، بسبب عدم صلاحية ملاعبها لاستضافة مباريات التصفيات المؤهلة للمونديال، نظرا لعدم مطابقاتها للمواصفات والشروط التي حددها الفيفا لاستضافة تصفيات المونديال.

 مباراة مصر أمام سيراليون يتنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة أون سبورت المصرية المفتوحة، من خلال استوديو تحليلي يحضره عدد من نجوم وخبراء التحليل في كرة القدم المصرية.
أهداف فيتوريا.

يسعى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، في لقاء اليوم لتحقيق العديد من المكاسب والأهداف من خلال تحقيق الفوز على المنتخب السيراليوني الانفراد بصدارة المجموعة الأولى.

الأهداف التي يسعى روي فيتوريا لتحقيقها في في مواجهة سيراليون، هو تحقيق الفوز خارج الديار، وحصد الثلاث النقاط، وهو ما يرفع رصيد منتخب مصر إلى 6 نقاط، خاصة بعد الفوز في الجولة الأولى على منتخب جيبوتي بسداسية نظيفة.

فوز منتخب مصر اليوم أمام سيراليون يرفع رصيده إلى 6 نقاط، ستجعله يتربع منفردا في صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات، وهو ما يمنح لاعبي المنتخب الوطني دفعة معنوية هائلة، ويعزز فرصة الفراعنة في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك، قبل إنطلاق مباريات الجولتين الثالثة والرابعة في الفترة من 3 إلى 11 يونيو من العام المقبل 2024، لاسيما أن مباراة الجولة الثالثة ستكون أمام منتخب بوركينافاسو المنافس الأقوى للفراعنة في المجموعة الأولى وستقام بالقاهرة، والفوز بها يمثل خطوة كبيرة في إنتزاع بطاقة التأهل للمونديال.

ترسيخ مبدأ الإنضباط داخل منظومة المنتخب

البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، فاجأ الجميع قبل ساعات من السفر إلى ليبيريا لمواجهة المنتخب السيراليوني، باستبعاد ثلاثة لاعبين من الركائز الأساسية في تشكيلة الفراعنة من رحلة الفريق إلى ليبيريا، واستبعادهم من معسكر الفريق كعقاب لهم على عدم التزامهم بتعليمات المدير الفني، بعد رفضهم استكمال الحصة التدريبية للاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة الأولى أمام جيبوتي باستاد القاهرة، وهو القرار الذي أثار حالة كبيرة من الجدل في الشارع الرياضي في مصر بين مؤيد للقرار ومعارض له. 

يطمح البرتغالي روي فيتوريا في تحقيق الفوز أمام سيراليون في لقاء اليوم، ما يساعده على ترسيخ مبدأ الانضباط والالتزام داخل منظومة المنتخب الوطني، ويؤكد لكل النقاد والجماهير المصرية أن الفريق نجح في تحقيق الفوز رغم غياب الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور، الثلاثي المستبعد من معسكر الفراعنة قبل السفر إلى ليبيريا بسبب عدم الالتزام بتعليمات المدير الفني، ويؤكد وجهة الأخير بأن منتخب مصر لم ولن يتوقف على أي لاعب مهما كان اسمه ومهاراته.

حسم قائمة الفراعنة لأمم أفريقيا

فوز منتخب مصر في لقاء اليوم أمام سيراليون سيساعد روي فيتوريا في حسم قائمة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا للكبار، خاصة أن بطولة الكان لم يتبقى عليها إلا شهرين فقط، وعلى الرغم من أن فيتوريا استطاع بالفعل أن يضع يده على الكيل الأساسي في تشكيلة المنتخب المصري، إلا أن هناك بعض المراكز يسعى فيتوريا لحسمها عقب انتهاء مباراة الفريق اليوم أمام سيراليون.

التفاف الجماهير حول منتخب مصر

فيتوريا يسعى أيضا لتحقيق الفوز أمام سيراليون، وهو الفوز الذي يعزز مكانة فيتوريا في قلوب جماهير المنتخب الوطني، كما أنه سيعزز ثقة الجماهير في المنتخب الوطني في بداية مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، وبالتالي يعيدها للالتفاف حول الفريق ودعمه بشكل أقوى خلال الفترة المقبلة، التي تشهد مشاركته في بطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار في شهر يناير المقبل، إلى جانب ما تبقى في مشوار الفريق بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

كل ما تريد معرفته عن ملعب مباراة منتخب مصر وسيراليون

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