الأحد 19 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

سيناتور أمريكي يضع 6 شروط لمساعدة إسرائيل في حربها على حماس

السيناتور الأمريكي
السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، فيتو

أخبار غزة الآن ، طالب السيناتور الأمريكي  بيرني ساندرز بوقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل وتقييدها مستقبلا بعدة شروط، وذلك احتجاجا على استمرار الأعمال العدائية الغاشمة لحكومة وجيش الاحتلال في غزة، وفقا لما أفادت به فضائية "الجزيرة مباشر" على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا.

وفي بيان رسمي له قال ساندرز: يتوجب على حكومة بنيامين نتنياهو، أو أي حكومة أخرى كما آمل، أن تعي أن الولايات المتحدة ستقيد مستقبلا المساعدات بمجموعة من الشروط، ولن تحصل إسرائيل على سنت واحد إلا بعد تغيير سياستها جوهريا من القضية الفلسطينية.

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المساعدات التي تحصل عليها إسرائيل

 واقترح ساندرز، أن تكون المساعدات التي تحصل عليها إسرائيل مشروطة بما يلي:

- وقف القصف العشوائي الذي يحصد أرواح آلاف المدنيين

- وقف إطلاق النار

- السماح بدخول مساعدات ضخمة

- عدم احتلال غزة أو حصارها.. والسماح للأهالي بالعودة لمنازلهم

- تجميد التوسع الاستيطاني ووقف العنف ضد أهالي الضفة الغربية

- الالتزام بمحادثات سلام فورية وواسعة للوصول إلى حل الدولتين

انتهاك القانون الدولي

وأدان ساندرز حركة حماس، لكنه أدان إسرائيل بشكل أكبر مشيرا إلى مسئوليتها الكاملة عن تدهور الأوضاع، واتهم حكومة نتنياهو "اليمينية المتطرفة" بانتهاك القانون الدولي.

وانتقد ساندرز حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن على رغبتها في دعم إسرائيل بمبلغ 14.3 مليار دولار غير المساعدات السنوية بقيمة 3.8 مليار دولار، بحجة إعانتها على تأمين نفسها.

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