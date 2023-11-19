الصحة العالمية: الإمدادات الطبية بمستشفى الشفاء استنفدت

أخبار غزة الآن، أكد تيدروس أدهانوم جبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن مستشفى الشفاء في غزة لم يعد قادرا على تقديم خدمات للمرضى ولا يوجد به ماء أو كهرباء أو وقود وجميع الإمدادات الطبية استنفدت.

وقال جيبريسوس بحسابه على منصة "إكس": إن منظمة الصحة العالمية قادت أمس بعثة أممية لتقييم الوضع في مستشفى الشفاء في غزة.

وأضاف: "الفريق الطبي بمستشفى الشفاء طلب الدعم لإجلاء المرضى الذين لم يعد بإمكانهم تلقي الرعاية بالمستشفى.. نعمل مع الشركاء لوضع خطة إخلاء عاجلة للمستشفى".

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وطالب جبريسوس بتوفير الحماية الصحية للمدنيين، ووصف الوضع الحالي بأنه "غير محتمل ولا مبرر له".

وفي وقت سابق، أكد المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، أن الطواقم الطبية والجرحى والنازحين أجبروا قسرًا وتحت تهديد السلاح على إخلاء مجمع الشفاء الطبي.

الدبابات تحاصرنا من كل الجوانب

وتابع في مقابلة مع AWP: "تجمع كل الجرحى أمام المستشفى، وانطلقنا والدبابات تحاصرنا من كل الجوانب حتى وصلنا لنهاية الممر الآمن الذي فرضه الجيش الإسرائيلي، البعض ذهب للجنوب خاصة الجرحى، والبعض عاد لمناطق الشمال التي يريد الجيش الإسرائيلي تفريغها".

وأضاف البرش: "كان مشهدًا مريعًا عندما سرنا بأكثر من 650 جريحًا ومصابًا مشيًا على الأقدام ونجر العربات والأسرة".

في السياق، قال هشام مهنا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه وخلال الأربع وعشرين ساعة الماضية فقد ما يقارب الألف شخص أرواحهم في قطاع غزة وذلك وفقا لتقديرات السلطات الصحية في القطاع.