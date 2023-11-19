الأحد 19 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مستشار الرئيس الفلسطيني يرد على نتنياهو بشأن سلطة إدارة غزة

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فيتو

أخبار غزة الآن، رد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن ضرورة إقصاء السلطة الفلسطينية الحالية بقيادة عباس أبو مازن من إدارة قطاع غزة.

 

دعم الولايات المتحدة لإسرائيل ونتنياهو

وقال “الهباش” خلال تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدير ظهره للمجتمع الدولي بشكل واضح، معتمدًا على دعم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية له في الحرب على قطاع غزة.

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هدف نتنياهو بشأن الفلسطينيين

وأضاف:  يجب تطبيق القانون الدولي على الاحتلال الإسرائيلي؛ من أجل وقف العدوان الغاشم على شعب فلسطين، كما أن نتنياهو يريد أن يبقي الانقسام وقطاع غزة خارج دائرة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.

 

مشكلة المجتمع الدولي بشأن مجازر إسرائيل بحق الفلسطينيين

وواصل: "المجتمع الدولي لا يزال يدور في فلك الحديث عن القانون الدولي، وإسرائيل لا تكترث".

حرب غزة، قال بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي: "يجب أن نضمن أن تكون هناك سلطة أخرى في غزة".
 

تصريحات نتنياهو عن السلطة الفلسطينية 


وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس: "السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي غير قادرة على تحمل المسؤولية في غزة بعد الحرب وأبو مازن بعد مرور 43 يومًا يرفض إدانة ما حدث في السابع من أكتوبر".

وأضاف بنيامين نتنياهو: حددنا ضرورة أن يكون هناك ردع في الشمال ووجهنا ضربات لحزب الله.
 

ميزانية بالمليارات لجنود احتياط جيش الاحتلال  

وتابع: "هناك ميزانية للشهر ونصف الشهر القادمين وهناك مليارات مخصصة لجنود الاحتياط دعما للعملية البرية في غزة".
 

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