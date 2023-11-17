الجمعة 17 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على المزارعين قرب رام الله (فيديو)

رام الله، فيتو
رام الله، فيتو

رصدت وسائل إعلام فلسطينية صباح اليوم الجمعة هجوم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين على المزارعين الفلسطينيين قرب بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاحتلال الإسرائيلي بإجراءات "عاجلة" لوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

خفض التوتر في الضفة الغربية

وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر في بيان: إن بلينكن شدد في مكالمة هاتفية مع زعيم المعارضة الإسرائيلية  بيني جانتس، عضو حكومة طوارئ الحرب، على "الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات إيجابية لخفض التوتر في الضفة الغربية، بما في ذلك بمواجهة تزايد عنف المستوطنين المتطرفين".
وتناول بلينكن الذي يحضر قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ آبيك في سان فرانسيسكو، خلال مكالمته مع جانتس أيضًا الجهود الدبلوماسية المستمرة لتحرير الأسرى.

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حصار مستشفيات الضفة الغربية

من ناحية أخرى، حاصرت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، مستشفى بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، قبل أن تستجوب عددا من المسعفين فيه، في إجراء مماثل لما يقوم به جيش الاحتلال في قطاع غزة، حيث يخوض حربا منذ 42 يوما.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن القوات الإسرائيلية حاصرت مستشفى ابن سينا في مدينة جنين من جميع الجهات.

ولم يصدر تعليق على الفور من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن هذه الواقعة، واكتفت صحيفة "هآرتس" بنقل الخبر نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية.

كما فتشت القوات الإسرائيلية، وفقا لـ"وفا"، مركبات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلائه، كما أظهر شريط فيديو تداوله رواد مواقع التواصل ونشرته وسائل إعلام فلسطينية.

وأجبرت القوات عددا من المسعفين على إخلاء المستشفى رافعين أيديهم، وقامت بتفتيشهم في ساحة المستشفى، واستجوبت عددا منهم.

وأكد مدير عام وزارة الصحة في جنين الدكتور وسام صبيحات، "أن قوات الاحتلال حاصرت مستشفى ابن سينا ومنعت مركبات الإسعاف، وحتى الحالات المرضية، من الوصول إليه".
وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني "أن قوات الاحتلال احتجزت طواقمه أمام مستشفى ابن سينا".
وجاءت هذه العملية خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، حيث قتل 3 فلسطينيين وأصاب 9 آخرين، عبر قصف نفذ بواسطة طائرة مسيّرة.

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المستوطنين الاسرائيليين رام الله زعيم المعارضة الإسرائيلية بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله تزايد عنف المستوطنين المتطرفين

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