بايدن: يجب أن تحكم غزة والضفة الغربية سلطة فلسطينية مجددة، الشعب يستحق دولته الخاصة

صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الشعب الفلسطيني يستحق دولته الخاصة، ويجب أن تحكم غزة والضفة الغربية سلطة فلسطينية مجددة.

دولة فلسطينية خالية من حركة حماس



وقال بايدن: "الشعب الفلسطيني يستحق أن تكون له دولته الخاصة ومستقبل خالٍ من حركة "حماس"، وفيما نسعى إلى السلام يجب إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت بنية حكومية واحدة، وفي نهاية المطاف تحت سلطة فلسطينية مجددة، ويجب العمل باتجاه حل الدولتين".

وأضاف بايدن، أن التوصل إلى حل الدولتين "يتطلب التزامات من الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك من أمريكا وحلفائنا وشركائنا، وهذا العمل يجب أن يبدأ الآن".

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تهجير سكان قطاع غزة



واستبعد بايدن تهجير سكان قطاع غزة بالقوة أو إعادة احتلاله من إسرائيل أو تقليص مساحته.

وأشار إلى أنه "منكسر القلب" إزاء الصور الواردة من غزة والتي تظهر مقتل "آلاف المدنيين، بينهم أطفال".

وأكد بايدن، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة الآن لا يمكن أن يحقق السلام، طالما ظلت حركة "حماس" ملتزمة بـ"فكر التدمير".



وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة ارتفاع "عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 12 ألف و300 شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف طفل، و3 آلاف و300 امرأة، وتجاوز عدد الإصابات 30 ألف إصابة".

حصيلة ضحايا مجزرة الفاخورة

وأكد في مؤتمر صحفي أمس السبت، أن "حصيلة ضحايا مجزرة الفاخورة بلغ 200 شهيد وجريح".

وأشار إلى أن "60% من الوحدات السكنية تأثرت بالعدوان بدمار كلي وجزئي".

وأضاف أن "الاحتلال قام بطرد أكثر من 500 مريض وجريح من مستشفى الشفاء، ونحمل الاحتلال مسئولية تحويل مجمع الشفاء لثكنة عسكرية، والمنظمات الدولية مسئولية التقصير تجاه ما حدث بالمستشفيات".

وجدد مطالبته بفتح "معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية والوقود".



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