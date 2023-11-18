نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نرمين الفقي، نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر ظهرت خلالها بإطلالة مميزة.

وأطلت نرمين الفقي خلال الصورة بفستان جذاب، وتفاعل معها عدد من جمهورها بالتعليقات الإيجابية.

وفي وقت سابق كشفت الفنانة نرمين الفقي عن مواصفات فتى أحلامها وذلك من خلال لقائها في برنامج “أرب وود” قائلة: "إنها تتمنى الزواج من رجل يكون مصدرًا للحماية والأمان لها، ويدعمها بشكل كبير" مضيفة أنها “حتى وقتنا هذا لن تجد الرجل الذي تستطيع أن تعبر عن حبه".

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وقالت نيرمين الفقي: "أنا لغاية دلوقتِ ما قُلتش لحد بحبك خالص".

حكاية بدون ضمان

يشار إلى أن نرمين الفقي قدمت حكاية “بدون ضمان” من مسلسل “إلا أنا” وشارك في بطولتها فنانتين هما هنادي مهنا والفنانة هاجر أحمد، وحقق هذا المسلسل نسبة مشاهدة عالية، كما أنه كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي حيث أن أحداثه شغلت الكثيرين.

ومسلسل "إلا أنا" فكرة يسري الفخراني، وعرض على قناة DMC العام الماضي في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائمًا في المجتمع المصري.