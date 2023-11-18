العباسي حكما للقاء بتروجيت والسكة الحديد بدوري المحترفين

دوري المحترفين، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، سماء طاقم حكام مباراة بتروجيت ضد نظيره السكة الحديد، المحدد إقامتها غدًا الأحد، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من مسابقة دوري القسم الثاني أ (دوري المحترفين).

طاقم حكام مباراة بتروجيت والسكة الحديد

يتكون طاقم حكام مباراة فريق بتروجيت أمام السكة الحديد من أحمد العباسي (حكم ساحة) وعبد العزيز محسن (مساعد أول) وعلي علاء طلبة (مساعد ثاني) وعمر عابدين (حكم رابع).

طاقم حكام مباراة بتروجيت ضد السكة الحديد، فيتو

قبول استقالة عصام شعبان

من جهة أخرى، قرر مجلس إدارة نادي الجمهورية بشبين الكوم قبول استقالة عصام شعبان المدير الفنى للفريق الأول بالنادي، والتي تقدم بها بعدما واجه سوء حظ واضح خلال المباريات الأخيرة.

Advertisements



ووجه مجلس الإدارة الشكر لعصام شعبان على جهده الكبير خلال الأعوام الأخيرة، حيث يعد من أبناء النادي المخلصين، وأحد رموزه كلاعب وكمدرب.



وتمنى المجلس التوفيق للكابتن عصام شعبان خلال المرحلة المقبلة.



وأكد مجلس الإدارة في بيان رسمي على اختيار مدير فني جديد للفريق خلال ساعات لقيادة الفريق في المباريات القادمة لانقاذ الموقف الحالي للفريق واستعادة الانتصارات لمصالحة الجماهير الوفية الداعمة لفريق جمهورية شبين.

نتائج مباريات الجولة الثامنة لدوري المحترفين

وادي دجلة 1-1 بتروجت

أسوان 3-2 مكادي

بترول أسيوط 1-0 غزل المحلة

راية 2-2 دكرنس

مصر المقاصة 1-0 جمهورية شبين

أبوقير للأسمدة 5-0 النصر للتعدين



طنطا 2-1 النجوم

القناة 2-2 الاتصالات

السكة الحديد 0-0 بروكسي

لافيينا 2-2 حرس الحدود

ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الثامنة

1- بتروجيت 16 نقطة

2- لافيينا إف سي 15 نقطة

3- وادي دجلة 14 نقطة

4- حرس الحدود 14 نقطة

5- غزل المحلة 14 نقطة

6- أبو قير للأسمدة 13 نقطة

7- القناة 12 نقطة

8- بترول أسيوط 12 نقطة

9- وي 11 نقطة

10- طنطا‏ 11 نقطة

11- السكة الحديد 11 نقطة

12- دكرنس 11 نقطة

13- راية 10 نقاط

14- أسوان 10 نقاط

15- مكادي 9 نقاط

16- بروكسي 9 نقاط

17- مصر المقاصة 6 نقاط

18- النجوم 6 نقاط

19- جمهورية شبين 5 نقاط

20- النصر للتعدين 4 نقاط

نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 -2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.