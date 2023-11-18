باحث سياسي: صمود المقاومة أربك الاحتلال وأهالي شمال غزة باقون في منازلهم

قال السيد شبل، الكاتب والباحث السياسي: إن المقاومة الفلسطينية نجحت على مدار الأيام الماضية في تنفيذ عدد من عمليات القنص لجنود الاحتلال الذين توغّلوا بريًا في مناطق بشمالي قطاع غزة، بالإضافة إلى تفجير عدد من الدبابات الإسرائيلية.

المقاومة تفسد مخططات السيطرة على قطاع غزة

ولفت الباحث إلى أن تلك العمليات لها دور بالغ الأهمية في كبح نشاط إسرائيل العسكري، وإفساد مخططات العدو الرامية إلى السيطرة على قطاع غزة بشكل كامل وإخلائه من سكانه، مضيفا: لولا صمود المقاومة لكانت مدرعات الاحتلال قد توجهت نحو خان يونس ورفح الفلسطينية، وأحكموا السيطرة على القطاع بالكامل.

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وعن عمليات النزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، أوضح الباحث أن النسبة الأكبر من السكان باقون في منازلهم، فهناك ٨٠٠ الف من أصل ١.٢ مليون لم يغادروا، وهم يُقاومون أي محاولات لإجبارهم على الرحيل، بمنع وصول الخدمات الأساسية إليهم، مع استمرار عمليات القصف.

وأكّد الباحث أن بيانات جيش الاحتلال مضللة وتستهدف إضعاف معنويات العرب المتابعين للأحداث، وذلك عبر الادعاء بنزوح جميع سكان شمال غزة أو إخفاء حجم الخسائر التي منيت بها القوات المتوغلة داخل القطاع، والدليل هو استمرار عمليات القصف بالطائرات لعدم قدرة القوات البريّة على حسم المعارك.

كان المتحدث باسم كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- أبوعبيدة، إن مقاتلي المقاومة تمكنوا خلال الـ 4 أيام الماضية من تدمير 62 آلية إسرائيلية.

كتائب القسام تنجح في استهداف قوات إسرائيلية

وأضاف أبو عبيدة أن قوات المقاومة الفلسطينية تمكنت بالأمس من تدمير شقة كان يتحصن بها قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت حانون.

وأوضح أبوعبيدة أن مقاتلي القسام تمكنوا من الهجوم على عدد من جنود الاحتلال كانوا متركزين في بناية داخل بيت حانون، وأشار أبو عبيدة إلى أن قوات كتائب القسام تلاحق جيش الاحتلال وآلياته من شارع إلى شارع.

يذكر أن المقاومة الفلسطينية نجحت على مدار الأيام القليلة الماضية في استهداف عدد كبير من جنود الاحتلال وآلياته في قطاع غزة بصواريخ الياسين المضادة للدروع، وبالأمس أعلنت المقاومة الفلسطينية عن نجاحها في تدمير 21 آلية إسرائيلية خلال المعارك البرية في قطاع غزة.

وفاة أسير إسرائيلي من الخوف

وفي وقت سابق من اليوم نشرت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- فيديو اليوم الجمعة، للأسير الإسرائيلي، آريه زالمن زدمانوفتش، الذي توفي جراء تعرضه لنوبات قلبية بسبب القصف الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة.



وأكدت المقاومة الفلسطينية أن آريه زالمن زدمانوفتش والذي يحمل بطاقة رقم 0010185791 الذى تلقى الرعاية المكثفة، وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه وتوفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه، علمًا بأنه مصاب بأمراض مزمنة منها القلب.



وأعلنت كتائب القسام في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن وفاة أسير إسرائيلي بعد علاجه ونقله لمكان احتجازه لإصابته بالهلع جراء القصف الذي تشنه طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وقتل العديد من الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، جراء القصف العنيف الذي تشنه طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي ليل نهار على قطاع غزة.



يذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت إجراء مفاوضات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية حول تبادل الأسرى المحتجزين لدى حماس مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.



وفي وقت سابق ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن إعلام إسرائيلي، أن هناك مناقشة تُجرى حاليا بشأن تفاصيل صفقة تبادل أسرى تنص على إطلاق سراح 100 فلسطينية ومعهن عدد من الأطفال، مقابل أن تطلق الفصائل الفلسطينية العشرات من النساء والأطفال الإسرائيليين.