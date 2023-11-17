وزير الأوقاف الفلسطيني: 50 مسجدا تم تدميرها جراء القصف الإسرائيلي في غزة (فيديو)

قال الدكتور حاتم البكري وزير الأوقاف الفلسطيني إن المدن الفلسطينية أصبحت سجنا كبيرا تحت الحصار الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الاحتلال يقيم الحواجز العسكرية في القدس ويفرض إجراءات ستشعل حربا في المنطقة.

وأضاف "البكري" خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الاخبارية أن هناك 50 مسجدا تم تدميرها جراء القصف الإسرائيلي في غزة.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي تسبب في إسقاط آلاف الشهداء والمصابين وسط استمرار حصار المستشفيات والمنشآت الصحية في القطاع.

Advertisements

ويعاني القطاع من نقص حاد في الوقود والخدمات الصحية جراء الحصار الخانق الذي يفرضه جيش الاحتلال على أهالي غزة، مما تسبب في وفاة عشرات المصابين والجرحى والمرضى.

وظهرت ملامح انفراجة في أزمة الوقود في قطاع غزة، من خلال موافقة جيش الاحتلال على إدخال 60 ألف لتر من الوقود إلى القطاع.

وحول هذا الموضوع كشف بيني جانتس، عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية ووزير الدفاع السابق، أن مجلس إدارة الحرب في دولة الاحتلال قرر بموافقة كافة أعضائه تزويد المنظمات الدولية في غزة بـ60 ألف لتر وقود في الـ48 ساعة القادمة.

إدخال الوقود إلى جنوب قطاع غزة

وأكد جانتس في بيانه، اليوم، أن الموافقة على عملية النقل جاءت لمرة واحدة بناء على طلب أطراف دولية لغرض تشغيل مرافق التحلية والصرف الصحي، ولاحتياجات إضافية للمؤسسات العاملة في جنوب قطاع غزة.