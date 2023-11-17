القسام تنشر فيديو للأسير الإسرائيلي الذي مات خوفا من جيش الاحتلال (فيديو)

الهجوم البري على غزة، نشرت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- فيديو اليوم الجمعة، للأسير الإسرائيلي، آريه زالمن زدمانوفتش، الذي توفي جراء تعرضه لنوبات قلبية بسبب القصف الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة.

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وفاة أسير إسرائيلي من الخوف

وأكدت المقاومة الفلسطينية أن آريه زالمن زدمانوفتش والذي يحمل بطاقة رقم 0010185791 الذى تلقى الرعاية المكثفة، وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه وتوفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه، علمًا بأنه مصاب بأمراض مزمنة منها القلب.

المحتجز "آريه زالمن زدمانوفتش" بطاقة رقم 0010185791 الذى تلقى الرعاية المكثفة وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه وتوفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه علمًا بأنه مصاب بأمراض مزمنة منها القلب pic.twitter.com/a5ZvU1cAcJ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 17, 2023

وأعلنت كتائب القسام في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن وفاة أسير إسرائيلي بعد علاجه ونقله لمكان احتجازه لإصابته بالهلع جراء القصف الذي تشنه طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.



مقتل أسرى إسرائيليين في قصف جيش الاحتلال على قطاع غزة

وقتل العديد من الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، جراء القصف العنيف الذي تشنه طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي ليل نهار على قطاع غزة.

وهذا ما أكده بعض الأسرى الذين بثت لهم كتائب القسام مقاطع فيديو لتوجيه رسالة إلى الداخل الإسرائيلي، والذين أكدوا تعرض المناطق المتواجدين فيها لقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي.



وخلال الأيام القليلة الماضية جرت مفاوضات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية حول تبادل الأسرى المحتجزين لدى حماس مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.



وفي وقت سابق ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن إعلام إسرائيلي، أن هناك مناقشة تُجرى حاليا بشأن تفاصيل صفقة تبادل أسرى تنص على إطلاق سراح 100 فلسطينية ومعهن عدد من الأطفال، مقابل أن تطلق الفصائل الفلسطينية العشرات من النساء والأطفال الإسرائيليين.



صفقة الهدنة الإنسانية بغزة

وأوضحت القاهرة الإخبارية: الصفقة المحتملة تشمل التوصل إلى هدنة إنسانية مدتها من 3 إلى 5 أيام مع تزويد المنشآت الطبية في غزة بالوقود اللازم، والالتزام بزيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل يوميا من مصر لقطاع غزة إلى 200 شاحنة.

محادثات بوساطة قطر والولايات المتحدة

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية نقلًا عن مصادر، أن إسرائيل وحركة حماس يدرسان تبادل الرهائن على أساس صيغة "الأطفال مقابل الأطفال" التي تم اقتراحها خلال المحادثات.

وتم تقديم هذا الاقتراح خلال المحادثات التي توسطت فيها قطر والولايات المتحدة.

وبحسب المصادر، فإن ذلك يشمل إطلاق سراح أطفال إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح أطفال فلسطينيين محتجزين في إسرائيل.

المفاوضات بين إسرائيل وحماس

ولفتت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، إلى أن المفاوضات بين إسرائيل وحماس لا تزال مستمرة ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.

ويوم الثلاثاء، قال رئيس المكتب الإعلامي لـ حركة حماس عزت الرشق، إن حماس مستعدة لإطلاق سراح جميع النساء والأطفال والمواطنين الأجانب الذين تحتجزهم حاليا كرهائن إذا أطلقت إسرائيل سراح النساء والأطفال من سجونها وإذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأوضح الرشق عبر صفحته على تيليجرام: "نحن على استعداد للإفراج عن النساء والأطفال والأجانب في أي وقت، مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال الذين تحتجزهم حكومة الاحتلال في السجون، ولن يكون هذا ممكنًا إلا عندما يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني، مما يتيح إيصال المساعدات إلى كافة مناطق قطاع غزة دون استثناء".

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