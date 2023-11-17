الجمعة 17 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

كتائب القسام تنشر فيديو لعملية استهداف جنود إسرائيليين متحصنين في منزل (فيديو)

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

الهجوم البري على غزة، نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس – اليوم الجمعة مقطع فيديو  لعناصر من المقاومة الفلسطينية يستهدفون جنودا إسرائيليين في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.


كتائب القسام تنجح في استهداف قوات إسرائيلية

 ونجحت المقاومة الفلسطينية على مدار الأيام القليلة الماضية في استهداف عدد كبير من جنود الاحتلال وآلياته في قطاع غزة بصواريخ الياسين المضادة للدروع.

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وبالأمس أعلنت المقاومة الفلسطينية عن نجاحها في تدمير 21 آلية إسرائيلية خلال المعارك البرية في قطاع غزة.

وفاة أسير إسرائيلي من الخوف 

وفي وقت سابق من اليوم نشرت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- فيديو اليوم الجمعة، للأسير الإسرائيلي، آريه زالمن زدمانوفتش، الذي توفي جراء تعرضه لنوبات قلبية بسبب القصف الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة.


وأكدت  المقاومة الفلسطينية أن آريه زالمن زدمانوفتش والذي يحمل  بطاقة رقم 0010185791 الذى تلقى الرعاية المكثفة، وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه وتوفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه، علمًا بأنه مصاب بأمراض مزمنة منها القلب.


وأعلنت كتائب القسام  في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن وفاة أسير إسرائيلي بعد علاجه ونقله لمكان احتجازه لإصابته بالهلع جراء القصف الذي تشنه طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.


مقتل أسرى إسرائيليين في قصف جيش الاحتلال على قطاع غزة 

وقتل العديد من الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، جراء القصف العنيف الذي تشنه طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي ليل نهار على قطاع غزة.

 

وهذا ما أكده بعض الأسرى الذين بثت لهم كتائب القسام مقاطع فيديو لتوجيه رسالة إلى الداخل الإسرائيلي، والذين أكدوا تعرض المناطق المتواجدين فيها لقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي.


وخلال الأيام القليلة الماضية جرت مفاوضات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية حول تبادل الأسرى المحتجزين لدى حماس مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.


وفي وقت سابق ذكرت  قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن إعلام إسرائيلي، أن هناك مناقشة تُجرى حاليا بشأن تفاصيل صفقة تبادل أسرى تنص على إطلاق سراح 100 فلسطينية ومعهن عدد من الأطفال، مقابل أن تطلق الفصائل الفلسطينية العشرات من النساء والأطفال الإسرائيليين.

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القسام تنشر فيديو للأسير الإسرائيلي الذي مات خوفا من جيش الاحتلال (فيديو)

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مات خوفا من جيش الاحتلال، كتائب القسام تكشف تفاصيل وفاة أسير إسرائيلي في غزة

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مات خوفا من جيش الاحتلال، كتائب القسام تكشف تفاصيل وفاة أسير إسرائيلي في غزة

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