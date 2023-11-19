أسباب وأعراض انخفاض التستوستيرون بالرجال، وطرق علاجه

ربما يعاني الذكور من انخفاض هرمون التستوستيرون مع تقدمهم في السن أو بسبب بعض الحالات الصحية، ويمكن أن تكون الأعراض خفية ولكن العلاج قد يساعد إذا كانت الأعراض تؤثر على نمط حياتك.

التستوستيرون هو هرمون يمكن أن يؤثر على المظهر والنمو الجنسي، ويحفز إنتاج الحيوانات المنوية، ويساعد في بناء كتلة العضلات والعظام ويتم إنتاجه عادةً عن طريق الخصيتين لدى الذكور.

نقص هرمون التستوستيرون، فيتو

وعادة ما ينخفض ​​إنتاج هرمون التستوستيرون مع التقدم في السن وفقًا لموقع "Healthline" الطبي، ويعاني حوالي 40% من الذكور الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا أو أكثر من انخفاض هرمون التستوستيرون.

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ما هي علامات وأعراض انخفاض التستوستيرون؟

إذا انخفض إنتاج هرمون التستوستيرون لديك بشكل كبير، فقد تواجه مجموعة من الأعراض، وغالبًا ما تكون علامات انخفاض هرمون التستوستيرون خفية ويمكن أن تشمل

تساقط الشعر

يلعب التستوستيرون دورًا في إنتاج الشعر، ويعد الصلع جزءًا طبيعيًا من التقدم في السن بالنسبة للعديد من الذكور، وعلى الرغم من أنه يمكن أن يكون وراثيًا، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض هرمون التستوستيرون قد يفقدون شعر الجسم والوجه أيضًا.

تعب

قد يعاني الذكور الذين يعانون من انخفاض هرمون التستوستيرون من التعب الشديد وانخفاض الطاقة، قد يكون لديك انخفاض في مستوى التستوستيرون إذا كنت متعبًا باستمرار على الرغم من حصولك على قسط وافر من النوم أو إذا وجدت صعوبة في التحفيز لممارسة الرياضة.

انخفاض كتلة العضلات

يؤثر التستوستيرون على كتلة العضلات ولكن ليس بالضرورة على قوتها أو وظيفتها، وقد يلاحظ الذكور الذين يعانون من انخفاض التستوستيرون انخفاضًا في كتلة العضلات.

زيادة الدهون في الجسم

وقد يؤدي انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون إلى زيادة الدهون في الجسم أو التثدي، وهو تضخم في أنسجة الثدي، ويمكن أن يحدث التثدي عندما يكون هناك خلل في هرمون التستوستيرون والإستروجين في الجسم.

انخفاض كتلة العظام

هشاشة العظام هي حالة تؤثر على كثافة العظام، ويساعد هرمون التستوستيرون على إنتاج وتقوية العظام، لذا فإن الذكور الذين يعانون من انخفاض هرمون التستوستيرون، وخاصة كبار السن، قد يكون لديهم حجم عظام أقل ويكونون أكثر عرضة لكسور العظام.

تغيرات في المزاج

ويمكن للذكور الذين يعانون من انخفاض هرمون التستوستيرون أن يواجهوا تغيرات مزاجية، وبما أن هرمون التستوستيرون يؤثر على العديد من العمليات الجسدية في الجسم، فإنه يمكن أن يؤثر أيضًا على الحالة المزاجية والقدرة العقلية.

الذاكرة

تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون والوظائف المعرفية، وخاصة الذاكرة، مع تقدم العمر ونتيجة لذلك، افترض الأطباء أن انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون يمكن أن يساهم في تأثر الذاكرة.

قد تعمل مكملات التستوستيرون على تحسين الذاكرة لدى الرجال الأكبر سنًا الذين يعانون من انخفاض هرمون التستوستيرون على الرغم من أن التأثير قد يكون صغيرًا.

صغر حجم الأعضاء التناسلية

يحتاج الجسم إلى هرمون التستوستيرون لتطوير الأعضاء التناسلية، لذا فإن انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون يمكن أن يساهم في صغر حجمهم بشكل غير متناسب، ويمكن أن تؤدي الظروف والظروف الأخرى إلى صغر حجم القضيب والخصيتين أيضًا.

أسباب انخفاض هرمون التستوستيرون

تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي مع تقدم الذكور في السن، ولكن حالات أو ظروف أخرى قد تسبب أيضًا انخفاض هرمون التستوستيرون، وقد تشمل هذه:

إصابات الخصية

علاجات السرطان، مثل العلاج الكيميائي والإشعاعي

ضغط

الإيدز

اضطراب تعاطي الكحول

مرض كلوي

تليف الكبد

ظروف الغدة النخامية

مرض يصيب جهاز المناعة

عدوى

البدانة

متلازمة الأيض

استخدام أدوية معينة

نقص هرمون التستوستيرون، فيتو

كيف يتم علاج انخفاض التستوستيرون؟

يعد العلاج ببدائل التستوستيرون علاجًا شائعًا لانخفاض هرمون التستوستيرون.

وإذا كانت أعراض انخفاض هرمون التستوستيرون تزعجك، يمكنك التحدث مع الطبيب لتحديد ما إذا كان العلاج ببدائل التستوستيرون مناسبًا لك.

العلاج ببدائل التستوستيرون هو علاج مدى الحياة وإذا توقفت عن العلاج، ستنخفض مستويات هرمون التستوستيرون لديك.

يمكن أن تشمل الآثار الجانبية ما يلي:

حب الشباب

بروستاتا متضخمة

تقلص الخصيتين

انخفاض عدد الحيوانات المنوية

ارتفاع عدد خلايا الدم الحمراء

احتباس السوائل

تورم القدمين أو الكاحلين

قد لا يكون هذا العلاج مناسبًا لك إذا كنت:

لديك حالة قلبية غير معالجة

لديك سرطان الثدي أو البروستاتا

لديك انقطاع التنفس أثناء النوم

لديهم ارتفاع في عدد خلايا الدم الحمراء

تخطط لإنجاب الأطفال

قد يؤدي انخفاض هرمون التستوستيرون إلى زيادة خطر الإصابة بحالات صحية أخرى، والتي قد تتطلب العلاج.