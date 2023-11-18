عضو بغرفة القاهرة يكشف خطوات توفير فرص عمل للشباب المصري بألمانيا

كشف أمير نادر رياض عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية إن هناك خطوات تنفيذية جديدة يتم اتخاذها حاليًا في ملف التعاون مع الجانب الألماني الخاص بتدريب وتأهيل الشباب المصري لمساعدته في الحصول على فرص عمل بالسوق الألماني وأن هذا يمثل أهمية خاصة لمجلس إدارة غرفة القاهرة برئاسة أيمن العشري.

التعاون مع الجانب الألماني من خلال منظمة هيومان ريستارت الألمانية

وقال أمير نادر رياض إن بداية التعاون مع الجانب الألماني من خلال منظمة هيومان ريستارت الألمانية سيكون في القطاع الطبي " الأطباء - التمريض " مشيرا الي تميز مصر في هذا القطاع علي مدار العصور الماضية حيث أنها تُصدر كفاءات في هذا القطاع لكثير من الدول الخارجية مشيرًا إلى أن السوق الألماني به نقص في عدد من الوظائف منها القطاع الطبي كبداية للتعاون بين غرفة القاهرة والشريك الالماني " منظمة هيومان ريستارت " ولديهم إهتمامًا كبيرا بالكفاءات المصرية في هذا القطاع.

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أمير نادر رياض عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ، فيتو

بعض الإشتراطات التي يجب أن تتوافر في طالب العمل بالسوق الألماني

وتابع "رياض": هناك بعض الاشتراطات التي يجب أن تتوافر في طالب العمل بالسوق الألماني بعضها سيكون مرتبط باللغة والاخر بالكفاءات الفنية في هذا القطاع سيتم استيفاؤها من خلال تعان غرفة القاهرة ومنظمة هيومان ريستارت الألمانية الذي يأتي علي خلفية بروتوكول التعاون المشترك بينهما الموقع في مارس الماضي وكذلك ملحق البروتوكول الأخر الذي تم توقيعة من خلال مجلس إدارة الغرفة الحالي منذ فترة بسيطة مع نفس المؤسسة الألمانية لوضع الآليات التنفيذية لبنود هذه الاتفاقيات وتلقي طلبات الراغبين للعمل من المصريين في هذا القطاع ومساعدتهم على استيفاء هذه الاشتراطات علي أن يكون التدريب والتأهيل بغرفة القاهرة من خلال أكاديمية التدريب بالتعاون مع الشريك الألماني فيما يتعلق بهذا الملف.

وكشف عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة أنه مطلوب 500 ممرض و50 طبيب وخلال الشهر والنصف القادمين سيتم بحث الطلبات المقدمة مع الشريك الألماني وبداية من شهر يناير ستبدأ الدورات التدريبية لمساعدة الراغبين في العمل بألمانيا علي استيفاء الاشتراطات المطلوبة .

واختتم "رياض " تصريحاته: نتمني خلال الثلاثة شهور القادمة بأن تكون أول مجموعة قد إستوفت الإشتراطات المطلوبة ودخول المجموعة الأخرى.