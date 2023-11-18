4 تغييرات متوقعة في تشكيلة منتخب مصر أمام سيراليون غدا

منتخب مصر، يتجه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، لإدخال تعديلات طفيفة على التشكيل الأساسي للفريق في مباراته أمام منتخب سيراليون، المقرر إقامتها غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

فيتوريا يجري تعديلات على تشكيلة منتخب مصر أمام سيراليون، فيتو

تغييرات محدودة متوقع في تشكيلة منتخب مصر

وبحسب مصدر مقرب من الجهاز الفني لـ منتخب مصر الوطني، فإن فيتوريا ينوي الدفع بالقوة الضاربة في مواجهة سيراليون، سعيا لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويحتل صدارة المجموعة الأولى مبكرًا في تصفيات المونديال، وهو ما يعزز كثيرًا من فرصه في التأهل لمونديال 2026.

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محمد حمدي أساسيًّا أمام سيراليون

وبحسب المصدر، فإن فيتوريا ينوي الدفع بالظهير الأيسر محمد حمدي في التشكيلة الأساسية لـمنتخب مصر أمام سيراليون على حساب أحمد فتوح، على أن يتم الدفع باللاعب محمود تريزيجيه أساسيا على حساب عمر مرموش الذي سيحتفظ به كورقة رابحة على مقاعد البدلاء، كما سيتم الدفاع باللاعب حمدي فتحي أساسيا على حساب مروان عطية.

وفي مركز المساك، يتجه فيتوريا إلى العودة لتواجد الثنائي محمد عبد المنعم وعلى جبر في التشكيلة الاساسية، مع استمرار عمر كمال أساسيا أمام سيراليون.

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بعثة منتخب مصر تصل ليبيريا

ووصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إلى ليبيريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بعد رحلة استغرقت ٩ ساعات، استعدادًا لمواجهة سيراليون في السادسة مساء الأحد المقبل في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

كان في استقبال بعثة منتخب مصر أعضاء السفارة.

يترأس بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد. الكرة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

منتخب مصر يفوز على جيبوتي بسداسية

حقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

قاد محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، المنتخب المصري لفوز كبير على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

وأحرز محمد صلاح هدف مصر الأول في الدقيقة 18، ثم أتبعه بهدف ثانٍ من ضربة جزاء بالدقيقة 21، قبل أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 48، قبل أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 68، ليرفع رصيده في المباراة إلى سوبر هاتريك، قبل أن يضيف مصطفى محمد الهدف الخامس للفراعنة، ثم اختتم السداسية محمود تريزيجيه.

وحطم محمد صلاح، الأرقام القياسية مع منتخب مصر، حيث أحرز أول رباعية “سوبر هاتريك” في مسيرته مع الفراعنة، حيث سبق وأن سجل هاتريك بقميص مصر في شباك زيمبابوي بتصفيات كأس العالم 2014، قبل أن يسجل السوبر هاتريك الأول مع الفراعنة خلال مواجهة جيبوتي اليوم.

كما أحرز محمد صلاح ثاني سوبر في مسيرته الكروية سواء مع الأندية أو المنتخبات في المواجهات الرسمية، حيث سبق وأن سجل سوبر هاتريك بقميص ليفربول في شباك برينتفورد خلال موسم 2017-2018.

وارتفع رصيد أهداف محمد صلاح دوليًّا إلى 53 هدفًا، في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر.