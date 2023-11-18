السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

4 تغييرات متوقعة في تشكيلة منتخب مصر أمام سيراليون غدا

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، يتجه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، لإدخال تعديلات طفيفة على التشكيل الأساسي للفريق في مباراته أمام منتخب سيراليون، المقرر إقامتها غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

فيتوريا يجري تعديلات على تشكيلة منتخب مصر أمام سيراليون، فيتو

تغييرات محدودة متوقع في تشكيلة منتخب مصر

وبحسب مصدر مقرب من الجهاز الفني لـ منتخب مصر الوطني، فإن فيتوريا ينوي الدفع بالقوة الضاربة في مواجهة سيراليون، سعيا لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويحتل صدارة المجموعة الأولى مبكرًا في تصفيات المونديال، وهو ما يعزز كثيرًا من فرصه في التأهل لمونديال 2026.

 

Advertisements

محمد حمدي أساسيًّا أمام سيراليون

وبحسب المصدر، فإن فيتوريا ينوي الدفع بالظهير الأيسر محمد حمدي في التشكيلة الأساسية لـمنتخب مصر أمام سيراليون على حساب أحمد فتوح، على أن يتم الدفع باللاعب محمود تريزيجيه أساسيا على حساب عمر مرموش الذي سيحتفظ به كورقة رابحة على مقاعد البدلاء، كما سيتم الدفاع باللاعب حمدي فتحي أساسيا على حساب مروان عطية.

وفي مركز المساك، يتجه فيتوريا إلى العودة لتواجد الثنائي محمد عبد المنعم وعلى جبر في التشكيلة الاساسية، مع استمرار عمر كمال أساسيا أمام سيراليون.

 

طالع أيضا: صحفي سيراليوني يثير غضب فيتوريا في المؤتمر الصحفي بهذا السؤال (صور)

 

بعثة منتخب مصر تصل ليبيريا

ووصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إلى ليبيريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بعد رحلة استغرقت ٩ ساعات، استعدادًا لمواجهة سيراليون في السادسة مساء الأحد المقبل في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

كان في استقبال بعثة منتخب مصر أعضاء السفارة.

يترأس بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد. الكرة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

 

منتخب مصر يفوز على جيبوتي بسداسية

حقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

 

قاد محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، المنتخب المصري لفوز كبير على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

 

وأحرز محمد صلاح هدف مصر الأول في الدقيقة 18، ثم أتبعه بهدف ثانٍ من ضربة جزاء بالدقيقة 21، قبل أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 48، قبل أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 68، ليرفع رصيده في المباراة إلى سوبر هاتريك، قبل أن يضيف مصطفى محمد الهدف الخامس للفراعنة، ثم اختتم السداسية محمود تريزيجيه.

وحطم محمد صلاح، الأرقام القياسية مع منتخب مصر، حيث أحرز أول رباعية “سوبر هاتريك” في مسيرته مع الفراعنة، حيث سبق وأن سجل هاتريك بقميص مصر في شباك زيمبابوي بتصفيات كأس العالم 2014، قبل أن يسجل السوبر هاتريك الأول مع الفراعنة خلال مواجهة جيبوتي اليوم.

كما أحرز محمد صلاح ثاني سوبر في مسيرته الكروية سواء مع الأندية أو المنتخبات في المواجهات الرسمية، حيث سبق وأن سجل سوبر هاتريك بقميص ليفربول في شباك برينتفورد خلال موسم 2017-2018.

وارتفع رصيد أهداف محمد صلاح دوليًّا إلى 53 هدفًا، في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية. 

منتخب مصر أخبار منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب سيراليون التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 روي فيتوريا محمد حمدي احمد فتوح

مواد متعلقة

أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع فيتوريا في منتخب مصر، صلاح متصدر

زيزو: الجيل الحالي لمنتخب مصر جدير بالمشاركة في كأس العالم

فيتوريا: مباراة منتخب مصر أمام سيراليون صعبة ولكننا جئنا لتحقيق الفوز

طاقم حكام من الكونغو الديمقراطية لإدارة مباراة منتخب مصر وسيراليون

الأكثر قراءة

أماكن ومواعيد سقوط الأمطار الرعدية غدا، وسيول بهذه المناطق

صحفي سيراليوني يثير غضب فيتوريا في المؤتمر الصحفي بهذا السؤال (صور)

ضبط السائق المتسبب في انفجار سيارة أنابيب غاز بعد هروبه بالغربية

العامة للبترول: اكتشاف 6 حقول بالصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس

4 تغييرات متوقعة في تشكيلة منتخب مصر أمام سيراليون غدا

حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الاجتياح البري على غزة

7 صور ترصد مران الزمالك الأخير قبل مواجهة الهلال الليبي غدا

تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

Advertisements

منوعات

المزيد

حفل فنى جديد لفرقة الانشاد الديني على مسرح الجمهورية غدا

أول تحرك من ليفربول بعد عودة والد نجمه المختطف

أرباحه المتوقعة 100 مليون دولار، شاب يتحول من عامل نجارة إلى مليونير

بعد وفاة صديقه، سائق شاحنة ينجح في إنقاذ سيدة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر ساندوتش دومتي جنيهين

على مدار 48 ساعة، استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

ارتفاع سعر طن المكرونة الشعبي لـ 16 ألفا و800 جنيه

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

منها الجريء والمثير للجدل.. أعمال فنية نقطة تحول في مسيرة منى زكي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا الأقارب أولى بالصدقة؟ داعية توضح السبب (فيديو)

بخلاف العشرة المعروفين، صحابة بشرهم الرسول بالجنة تعرف عليهم

تفسير حلم الأكل مع الميت في المنام وعلاقته بالابتعاد عن المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية