السبت 18 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

تواصل المؤتمرات الجماهيرية من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي السيسي

مؤتمرات حاشدة لدعم
مؤتمرات حاشدة لدعم المرشح السيسي، فيتو

تستمر المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والمبادرات المتنوعة والفعّالة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في عدد من محافظات الجمهورية لدعم المرشح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.

واستكمالًا لإبراز الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة، نستعرض معًا أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية كالتالي: 


 التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

- نظمت أمانة الفيوم مؤتمرًا حاشدًا، بحضور أكثر من عشرة آلاف مواطن دعمًا للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي.

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- اطلقت امانة الاسكندرية بمكتبة الإسكندرية مؤتمرًا حاشدًا، بحضور أكثر من 3 آلاف مواطن، حيث تم عرض المؤتمرات واللقاءات الإنجازات والمشروعات القومية التى تؤتى ثمارها.

- أطلقت أمانة البحيرة لقاء شعبي لدعوة المواطنين للمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي.

- أطلقت أمانة كفر الشيخ ندوة تحت عنوان “معا لنستكمل مسيرة التنمية” حضرها أكثر من مائتين سيدة من محافظة كفر الشيخ لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي.

حزب حماة الوطن

- نظمت أمانة ديروط بحزب حماة الوطن بمحافظة أسيوط، مؤتمرًا جماهيريًا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.
- نظمت أمانة محافظة الوادي الجديد لقاء جماهيري بمركز باريس لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

- نظمت أمانة محافظة الفيوم لقاء جماهيري بمركز سنورس لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وشهد المؤتمر التأكيد على تقديم الدعم الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرته في الإنجازات.

حزب مستقبل وطن

- نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسوان، المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الإنتخابات الرئاسية 2024.

- نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا في مدينة شبين الكوم، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.


حزب الإصلاح والنهضة

- أطلقت أمانة حزب الإصلاح والنهضة بمحافظة الاسكندرية مبادرة "مصر تختار الرئيس" للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بمنطقة سموحة، وكذلك دعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

- أطلقت أمانة حزب الإصلاح والنهضة بمحافظة الاسكندرية مبادرة "مصر تختار الرئيس" للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

 الاتحاد العام لشباب العمال

عقد الاتحاد العام لشباب العمال بفرع محافظة القليوبية مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

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السيسي الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

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