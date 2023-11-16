الخميس 16 نوفمبر 2023
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سياسة

التنسيقية تعقد أول مؤتمراتها بالجامعات لتوعية الشباب وتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،فيتو

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أول مؤتمراتها بالجامعات المصرية، وذلك بجامعة حلوان، بهدف توعية الشباب وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية، تحت عنوان "نعم للمشاركة.. خليك إيجابي"، بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.
يأتي ذلك في ضوء اهتمام التنسيقية بتنمية الوعي السياسي للشباب كأحد مستهدفاتها لرفع الوعي الطلابي وحث الشباب الجامعي على المشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية والانتخابية في صورة تعكس أمام العالم درجة المشاركة التي أصبح يتمتع بها الشباب المصري والجامعي على وجه الخصوص.

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وأكد وفد التنسيقية، على أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم، مشيرًا إلى ضرورة الاطلاع الوافي على البرامج الانتخابية لكل مرشح ومقارنتها بسجلات أعمالهم وخبراتهم وإسهاماتهم المحلية والدولية، فمسئولية أكثر من ١٠٠ مليون مواطن هى مسئولية عظيمة تستوجب البحث والقراءة.

من جانبه أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أن استضافة هذه الندوة دليل على اهتمام الدولة بالشباب، مشيرًا إلى أن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نموذج يحتذى بهم، وخير دليل على تمكين الدولة للشباب.

وحث قنديل، الطلاب على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، مشددًا على أهمية وحدة الصف المصري لأن بلدنا تحتاج أن نكون صفا واحدًا ونظهر أمام العالم متماسكين كوحدة واحدة.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سبق وأن تفاعلت مع شباب الجامعات من خلال أعضائها وممثليها في المجالس النيابية من الشباب بعقد سلسلة من المؤتمرات والندوات التثقيفية والتفاعلية داخل الجامعات في كل الاستحقاقات الدستورية، وكذلك الحوار الوطني، بهدف تعزيز مشاركة الشباب في العمل العام والسياسي.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب ومنسقة الفعالية، النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، والنائب أحمد فتحي، والنائب محمد عبد العزيز، عضوي مجلس النواب، وكل من؛ حسن شاهين، د. رغدة محمود، عضوي التنسيقية.
 

تنسيقيةشباب الاحزاب التنسيقية انتخابات الرئاسة

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