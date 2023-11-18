أسباب الاصابة بعين السمكة والعلاجات المنزلية لها

عين السمكة أو الثآليل الأخمصية هي ثآليل تتطور على الأسطح الأخمصية - أي باطن (أو أسفل) القدمين، ويميل الوقوف والمشي الطبيعي إلى دفعها إلى الجلد ويسبب الضغط الألم في المنطقة المصابة

ويمكن أن تسبب مسامير القدم التي تتكون نتيجة محاولة الجسم منع انتشار الثآليل الألم عند المشي، وتعد عين السمكة غير ضارة وقد تختفي حتى بدون علاج، ولكنها في كثير من الحالات تكون مؤلمة جدًّا بحيث لا يمكن تجاهلها.

عين السمكة، فيتو

ما الذي يسبب عين السمكة؟

عين السمكة تنتج عن فيروس يغزو الجلد من خلال جروح أو خدوش صغيرة، وقد لا تظهر الأعراض لمدة أسابيع أو أشهر بعد التعرض الأولى مثل الالتهابات الفيروسية الأخرى، وتعتبر الثآليل الأخمصية معدية، وتنتشر عادة في حمامات السباحة العامة، أو الحمامات المشتركة، أو حتى في الحمام في المنزل.

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ويندلع وباء عين السمكة بين الأشخاص الذين يشتركون في صالة الألعاب الرياضية أو المرافق الرياضية أو الذين يشاركون في أنشطة جماعية تكون فيها الأقدام عارية مثل اليوغا والفنون القتالية، ونظرًا لأن معظم الأشخاص يكتسبون مناعة ضد الفيروس مع تقدم العمر، فإن عين السمكة أكثر شيوعًا عند الأطفال منها عند البالغين، كما أنها شائعة أيضًا لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز والذين يتناولون الكورتيكوستيرويد أو الأدوية المثبطة للمناعة.

عين السمكة تعد شائعة، خاصة عند الأطفال، وفقًا لموقع "webmd" الطبي ويتم تسمية هذه الثآليل نسبة إلى مكان ظهورها على الجسم.

كلًا من عين السمكة باليد او بالقدم تكون نموات جلدية غير سرطانية، ناجمة عن عدوى فيروسية في الطبقة العليا من الجلد، من سلالة فيروس الورم الحليمي البشري، وتوجد العديد من سلالات الفيروس، وتلك التي تسبب الثآليل الشائعة على اليدين والقدمين ليست نفس سلالات فيروس الورم الحليمي البشري التي تسبب الثآليل التناسلية.

ويعتقد بعض الأشخاص خطأً أن الثآليل الأخمصية أو الثآليل الراحية هي ورم خبيث ولكن في الواقع انها ليست ضارة، وفي خلال عامين تقريبًا، تختفي معظم الثآليل دون علاج ومع ذلك، يمكن أن تسبب الثآليل تهيجًا أو ألمًا طفيفًا اعتمادًا على موقعها.

كيف يصاب الشخص بعين السمكة؟

تنتشر عين السمكة من شخص لآخر، ويمكن أن تكون العدوى غير مباشرة على سبيل المثال، قد يلمس الطفل الذي يعاني من عين السمكة في يده سطح الملعب، ثم يلمسه طفل آخر وينتشر المرض، أو يستخدم شخص مصاب بثؤلول أخمصي الدش دون ارتداء حذاء الاستحمام ثم يستخدمه شخص آخر ويصاب به ويعد خطر الإصابة بثآليل اليد أو القدم من شخص آخر ضئيلًا.

عين السمكة، فيتو

علاج عين السمكة

غالبًا ما تختفي الثآليل الأخمصية والثآليل الراحية دون علاج ومع ذلك، إذا كانت تزعجك، يمكنك علاج الثآليل الجلدية الشائعة بعدة طرق.

الشريط اللاصق هو أحد العلاجات المنزلية، ضع شريطًا صغيرًا على الثؤلول واتركه لمدة ستة أيام وبعد ذلك، أزل الشريط اللاصق وانقع الثؤلول في الماء، ثم نظفه برفق باستخدام حجر الخفاف أو لوح الصنفرة كرر العملية عدة مرات حتى تختفي عين السمكة وقد يستغرق هذا بضعة أشهر.

تشمل علاجات عين السمكة المتاحة دون وصفة طبية دواءً يتم تطبيقه موضعيًا (جل، مرهم، غسول) وعادةً ما يشتمل على حمض الساليسيليك الذي يعمل على تقشير الثؤلول.

تكون علاجات الطبيب أكثر فعالية بشكل عام وهي تشمل تجميد الثؤلول بالنيتروجين السائل، أو إزالة الثؤلول بالليزر أو الجراحة، أو استخدام أو حقن أدوية لتقوية جهاز المناعة حتى يتمكن من تطهير الجسم من الفيروس.



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