أعراض التهاب المثانة عند النساء، الأسباب وطرق العلاج

اعراض التهاب المثانة عند النساء، قد لا تستطيع الكثيرات تمييزه أو اكتشافه، مما قد يؤدي إلى زيادة الحالة سوءًا، في حين أنه كلما تم اكتشاف أعراض التهاب المثانة عند النساء مبكرًا، كلما تم العلاج والشفاء بشكل أسرع، وبالتالي تجنبنا الكثير من المضاعفات.





أسباب التهاب المثانة عند النساء

وأوضح الدكتور زكريا عبد الحميد اخصائي المسالك البولية، أن التهاب المثانة هو عدوى في المثانة، وهي عضو مجوف في الحوض يحتوي على البول، ويُعد التهاب المثانة أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال، وذلك لأن الإحليل الأنثوي أقصر وأضيق من الإحليل الذكري، مما يجعل من السهل على البكتيريا الوصول إلى المثانة.

Advertisements

وأضاف الدكتور زكريا، أن التهاب المثانة البكتيري، هو السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب المثانة عند النساء، حيث يمكن أن تدخل البكتيريا إلى المثانة من خلال الإحليل، والذي يربط المثانة بالخارج من الجسم، ولهذا عدة أسباب، منها:

يمكن أن يحدث هذا بعد الجماع.

عند استخدام قسطرة بولية، أو عند التبول بعد التبرز.

كما تشمل اسباب التهاب المثانة عند النساء ما يلي:

التهابات المسالك البولية العلوية (UTIs)، مثل التهاب الكلى

حصوات الكلى

تضيق الإحليل

سرطان المثانة

التهاب المثانة الخلالي، وهو حالة التهابية مزمنة في المثانة لا تسببها عدوى

عدوى فيروسية أو فطرية في المثانة.

اعراض التهاب المثانة عند النساء

اعراض التهاب المثانة عند النساء

وأشار الدكتور زكريا، إلى أن أعراض التهاب المثانة عند النساء، تشمل ما يلي:

الحاجة الملحة والمتكررة للتبول، حتى عندما يكون هناك القليل من البول في المثانة.

الشعور بالحرقة أو الألم عند التبول.

التبول بكميات صغيرة.

بول غائم أو له رائحة قوية.

ألم في منطقة الحوض أو البطن.

حمى خفيفة.

وأضاف الدكتور زكريا، أنه في بعض الحالات، قد لا تظهر أي أعراض على النساء المصابات بالتهاب المثانة.

نصائح للوقاية من التهاب المثانة

كما يستعرض الدكتور زكريا، بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في الوقاية من التهاب المثانة عند النساء:

التبول بانتظام، حتى إذا لم تكن بحاجة إلى ذلك.

شرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء.

تجنب حبس البول.

تنظيف المنطقة التناسلية من الأمام إلى الخلف بعد التبول أو التغوط.

علاج أي حالات طبية أساسية قد تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المثانة، مثل مرض السكري.