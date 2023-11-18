السبت 18 نوفمبر 2023
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حوادث

أول قرار ضد المتهم بسرقة آيباد من صديقه في الموسكي

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قررت نيابة الموسكى الجزئية، اليوم السبت، حبس متهم بسرقة جهاز "آى باد" من طالب، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث قام بسرقته بأسلوب المغافلة، أثناء تنزههما بالإسكندرية، وأوهم صديقه أنه سُرق منه فى المواصلات، ثم قام لاحقا بمحاولة بيعه عقب وصوله القاهرة.

وباستدعاء صديقه تعرف على الجهاز، واتهمه بالسرقة، وقررت النيابة حبسه والتحري حول نشاطه الإجرامى.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الموسكى لقيامه بعرض جهاز "آى باد" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية، وبمواجهته اعترف بسرقته من أحد أصدقائه (طالب) حال تواجده بصحبته بمحافظة الإسكندرية بأسلوب "المغافلة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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النيابة العامة قسم شرطة الموسكى فيتو محافظة الإسكندرية نيابة الموسكي

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