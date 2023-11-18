فوائد المستكة، لحماية الكبد والقلب والأسنان

فوائد المستكة، للصحة عديدة، ولكن قد لا يعلم فوائد المستكة الكثيرون، والمستكة هي صمغ طبيعي يستخرج من شجرة المستكة، وهي شجرة دائمة الخضرة تنمو في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وقد استخدمت المستكة منذ آلاف السنين لأغراض طبية وغذائية وصناعية، إلا أن فوائد المستكة ليست معروفة للكثيرين.





فوائد المستكة

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد المستكة للصحة عديدة وهامة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

Advertisements

تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي:

تساعد المستكة على تقليل حمض المعدة، وبالتالي تخفيف أعراض عسر الهضم، مثل الحموضة والغثيان. كما أنها تساعد على حماية بطانة المعدة والأمعاء من التلف، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بقرحة المعدة ومرض كرون.

خفض مستويات السكر في الدم:

أظهرت الدراسات أن المستكة قد تساعد على خفض مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع 2.

تحسين صحة القلب:

قد تساعد المستكة على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي تحسين صحة القلب والشرايين. كما أنها قد تساعد على خفض ضغط الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تعزيز صحة الفم والأسنان:

تساعد المستكة على قتل البكتيريا الموجودة في الفم، وبالتالي الوقاية من تسوس الأسنان والتهاب اللثة.

حماية الكبد:

قد تساعد المستكة على حماية الكبد من التلف، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بتليف الكبد.

بالإضافة إلى هذه الفوائد، قد يكون للمستكة فوائد أخرى محتملة، مثل:

علاج الربو التحسسي.

تخفيف أعراض التهاب المفاصل.

تعزيز صحة العظام.

تحسين صحة البشرة.

الجرعة الآمنة من المستكة

تشير الدراسات إلى أن تناول 5-10 جرامات من المستكة يوميًا آمن لمعظم البالغين. ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب قبل تناول المستكة إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية.

الآثار الجانبية المحتملة للمستكة

تشمل الآثار الجانبية المحتملة للمستكة ما يلي:

اضطرابات في المعدة.

الصداع

الطفح الجلدي.

تفاعلات دوائية.

يجب التوقف عن تناول المستكة إذا لاحظت أيًا من هذه الآثار الجانبية.



أضرار المستكة

بشكل عام، تعد المستكة آمنة للاستخدام عند تناولها بكميات معتدلة، ولكن قد تسبب بعض الآثار الجانبية عند تناولها بكميات كبيرة، ومن أهمها ما يلي:

اضطرابات المعدة: قد تسبب المستكة اضطرابات المعدة، مثل الغثيان والإسهال.

الحساسية: قد تسبب المستكة حساسية لدى بعض الأشخاص، مما قد يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الطفح الجلدي، وحك الجلد، وصعوبة التنفس.

المستكة

كيفية استخدام المستكة

تتوفر المستكة في العديد من الأشكال، مثل العلكة "اللبان"، والمسحوق، والزيت.

يمكن تناول المستكة بالعديد من الطرق، ومن أهمها ما يلي:

علك "لبان" المستكة: يمكن مضغ قطعة من علكة"لبان" المستكة لمدة 20-30 دقيقة عدة مرات في اليوم.

مسحوق المستكة: يمكن إضافة مسحوق المستكة إلى الطعام أو المشروبات، أو تناوله مع الماء.

زيت المستكة: يمكن استخدام زيت المستكة موضعيًا لعلاج بعض مشاكل الجلد.

نصائح للسلامة

يجب استشارة الطبيب قبل تناول المستكة إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية.

يجب تناول المستكة بكميات معتدلة، حيث أن تناولها بكميات كبيرة قد يسبب بعض الآثار الجانبية.

يجب تجنب استخدام المستكة إذا كنت تعاني من حساسية تجاهها.

