الخميس 10 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

فوائد المستكة، تعالج عسر الهضم وأمراض اللثة

فوائد المستكة، فيتو
فوائد المستكة، فيتو


فوائد المستكة، تتمثل فيما تحتوي عليه من مضادات أكسدة قوية، ومغذيات، والمستكة من المواد الطبيعية، التي لها العديد من الفوائد الصحية،  إضافة المستكة على العديد من الأطعمة والحلويات، وكذلك هناك العديد من الأكلات تضاف إليها المستكة، حتى أن هناك آيس كريم بطعم المستكة.

 

فوائد المستكة

المستكة للصحة, فيتو

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، على فوائد المستكة، للجسم، وللصحة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

تستخدم المستكة لعلاج قرحة المعدة والأمعاء ومشاكل التنفس وآلام العضلات والالتهابات البكتيرية والفطرية. كما أنها تستخدم لتحسين الدورة الدموية.

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يمكن استخدام المستكة مباشرة على الجلد لعلاج الجروح وكطارد للحشرات.

 

عسر الهضم
تناول المستكة عن طريق الفم لمدة 3 أسابيع يحسن أعراض عسر الهضم، بما في ذلك آلام المعدة والبطن وحرقة المعدة.

 

علاج مرض كرون
تشير الأبحاث الحديثة إلى أن تناول المستكة عن طريق الفم لمدة 4 أسابيع يحسن اعراض الإصابة من مرض كرون.

 

أمراض اللثة
تشير الأبحاث والدراسات الحديثة إلى أن تنظيف الأسنان باستخدام معجون أسنان يحتوي على زيت المستكة  يقلل من تراكم البلاك، وكذلك التورم والاحمرار ونزيف اللثة لدى الأشخاص المصابين بأمراض اللثة 
ولبان المستكة "العلكة" من المواد التي تنعش النفس وتشد اللثة.

 

فوائد زيت المستكة
 

المستكة وفوائدها, فيتو


فوائد زيت المستكة، عديدة، فهو مضاد للسرطان، ومضاد للبكتيريا، ومضاد للالتهابات، ومطهر،  إلى جانب الفوائد التالية.

 

مضاد للسرطان
أظهر عدد من الدراسات أن زيت المستكة مضاد للسرطان وله تأثير قوي على محاربة خلايا سرطان الرئة.

 

مضاد للجراثيم
زيت المستكة الأساسي رائع أيضًا للجهاز التنفسي، وله تأثير مضاد للميكروبات، كما يمكن استخدامه لالتهاب الشعب الهوائية وكذلك لنزلات البرد والانفلونزا.

 

يهدئ ارتجاع المريء
مسحوق المستكة مهدئ لارتجاع المريء، وحرقة المعدة، فهو يعمل على تحييد الحموضة في المريء مما يحميه من المشاكل والاضطرابات

 

يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي
زيت المستكة هو مادة قوية مضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم أثبتت فعاليتها في علاج العديد من أمراض الجهاز الهضمي. يساعد في تخفيف الانتفاخ، ويخفف من أعراض مرض كرون، ويدمر البكتيريا الضارة.

 

يشفي القرحة الهضمية
بكتيريا معينة تُعرف باسم هيليكوباكتر بيلوري هي السبب الرئيسي لقرحة المعدة وقد أظهرت الدراسات أن أكثر من 40٪ من سكان العالم يمكن أن يصابوا بها. وقد أثبتت الأبحاث أن زيت المستكة يدمرها تمامًا، مما يساعد على منع وعلاج قرحة المعدة.

 

يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار
أثبتت الأبحاث والدراسات الحديثة، أن زيت المستكة يمكن أن يساعد في تقليل مستوى الكوليسترول الضار (LDL). حيث أنه مرتبط بتحسين عدد بروتين معين ينقل الكوليسترول في الجسم، مما يساعد على منعه من سد نظام القلب والأوعية الدموية.

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