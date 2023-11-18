فوائد البنجر للبشرة، يحميها من التلف وحب الشباب

فوائد البنجر، للبشرة عديدة، فهو نبات غني بالعناصر الغذائية، بما في ذلك مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، ولذلك يمكن أن تؤدي هذه العناصر الغذائية إلى العديد من الفوائد الصحية للبشرة، بما في ذلك، حمايتها من العديد من المشاكل الصحية التي تواجهها.



فوائد البنجر للبشرة

وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن فوائد البنجر للبشرة عديدة وهامة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

الحماية من أضرار الجذور الحرة:

تنتج الجذور الحرة في الجسم كنتيجة للتعرض للعوامل البيئية الضارة، مثل أشعة الشمس والتلوث. يمكن أن تسبب هذه الجذور الحرة تلفًا للخلايا، مما قد يؤدي إلى إصابة البشرة بالشيخوخة المبكرة وظهور التجاعيد والبقع الداكنة، وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البنجر على حماية خلايا البشرة من أضرار الجذور الحرة.

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مكافحة حب الشباب:

يمكن أن يساعد البنجر في علاج حب الشباب عن طريق إزالة الزيوت الزائدة من الجلد، ومنع تكاثر البكتيريا. يحتوي البنجر على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب.

تفتيح البشرة:

يمكن أن يساعد البنجر في تفتيح البشرة عن طريق تقليل إنتاج الميلانين، وهو الصباغ الذي يعطي البشرة لونها. يحتوي البنجر على فيتامين C، وهو عنصر غذائي معروف بخصائصه المضادة للصبغة.

ترطيب البشرة:

يمكن أن يساعد البنجر في ترطيب البشرة عن طريق الحفاظ على مستوى الرطوبة فيها. يحتوي البنجر على خصائص مهدئة يمكن أن تساعد في تقليل الجفاف والاحمرار.

البنجر للبشرة

طرق استخدام البنجر للبشرة

أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم، أن هناك عدة طرق لاستخدام البنجر للبشرة، والتي تستعرضها في السطور التالية.

تناول البنجر: يمكن تناول البنجر الطازج أو المطبوخ كجزء من نظام غذائي صحي. يساعد تناول البنجر على تزويد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها للحفاظ على صحة البشرة.

استخدام عصير البنجر على البشرة: يمكن استخدام عصير البنجر على البشرة مباشرة كماسك. يساعد عصير البنجر على ترطيب البشرة وتقليل الالتهاب.

استخدام مسحوق البنجر: يمكن صنع مسحوق البنجر من البنجر الطازج أو المطبوخ. يمكن استخدام مسحوق البنجر لصنع ماسكات للوجه أو إضافته إلى الكريمات والشامبو.

نصائح لاستخدام البنجر للبشرة

وأضافت خبيرة العناية بالبشرة والجسم، أنه عند استخدام البنجر للبشرة، من المهم اتباع هذه النصائح:

ابدأي باستخدام البنجر على منطقة صغيرة من الجلد قبل وضعه على كامل الوجه للتأكد من عدم وجود رد فعل تحسسي.

إذا كنتي تعاني من أي مشاكل جلدية، مثل حب الشباب أو الأكزيما، استشيري طبيبك قبل استخدام البنجر.

إذا كنتي تعاني من حساسية تجاه عصير البنجر، فيمكنك استخدام مسحوق البنجر بدلًا منه.