في عيد ميلادهما، أعمال فنية جمعت منى زكي وأحمد حلمي

منى زكي وأحمد حلمي، يحتفل كل من منى زكي وأحمد حلمي اليوم بعيد ميلادهما، ويعتبر الثنائي منى زكي وأحمد حلمي من أنجح الثنائيات في الوسط الفني في مصر والوطن العربي، ولا تزال علاقتهما نموذجا للزيجة الناجحة القائمة على الحب والتفاهم والتي بدأت قبل 21 عامًا.

ولقد اجتهد كل منهما خلال مسيرتهما وقدما أعمالا فنية عديدة ومتميزة، وخلال مشوارهما الفني اجتمع الثنائي منى زكي “ مواليد 1976” وأحمد حلمي “مواليد 1969" في أعمال فنية ومن أبرز هذه الأعمال:

فيلم ليه خلتني أحبك

ليه خلتني أحبك فيلم من إنتاج عام ٢٠٠٠ وأول عمل فني جمع بين منى زكي وأحمد حلمي، وتدور أحداث الفيلم حول داليا التي فرطت في حب حبيبها هشام لها، ليكون رد فعله الطبيعي نسيان علاقته بها والعودة كأصدقاء، والارتباط بفتاة غيرها هى نهى، الفيلم من إخراج ساندرا نشأت، ومن تأليف وليد يوسف، والفيلم من بطولة منى زكي، أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، حلا شيحة، رجاء الجداوي، سامي سرحان.

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فيلم عمر 2000

فيلم عمر ٢٠٠٠ وتدور أحداث الفيلم حول عمر الذي يطلب في الاحتفال بعيد ميلاده الثلاثين من صديقه أن يدفنه حيًا ليتخلص من همومه وعدم قدرته على بلوغ آماله، وأثناء نومه توقظه الفتاة (بيبو) فيتصور أنه مات، ويبدأ معها رحلة غرائبية تكشف عن الكثير من أزمات الجيل الحالي، الفيلم من إخراج أحمد عاطف ومن تأليف أحمد عاطف، والفيلم من بطولة خالد النبوي، منى زكي، موناليزا، عادل الفار، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب.

فيلم سهر الليالي

فلم دراما رومانسي كوميدي من إنتاج عام ٢٠٠٣، ويحكي الفيلم عن أدق التفاصيل والخبايا في حياة أربعة من الأزواج الأصدقاء، وتبدأ أحداث الفيلم في الليلة التي يجتمع فيها الجميع في حفل عيد ميلاد ابنة أحدهم، وفي هذه الليلة تقع خلافات بين الأزواج وزوجاتهم، حيث إن حياتهم العاطفية شديدة التوتر، ويجتمع الرجال الأربعة، ويقررون ترك (القاهرة) ومشاكلها، والسفر إلى (الإسكندرية) للاستمتاع، وإعادة حساباتهم.

الفيلم من إخراج هاني خليفة، وتأليف تامر حبيب، والفيلم من بطولة شريف منير، فتحي عبدالوهاب، حنان ترك، أحمد حلمي، علا غانم، منى زكي.

فيلم التجربة الدنماركية

تظهر منى زكي وأحمد حلمي في فيلم التجربة الدنماركية كضيوف شرف بشخصياتهما الحقيقية، وتدور أحداث الفيلم حول (قدري المنياوي) الذي يصير وزيرًا للشباب والرياضة، وتزور مصر فتاة من الدنمارك من أجل التبادل الثقافي بين البلدين، تأتي (أنيتا) إلى مصر وتنزل في فيلا الوزير، يحاول أولاده التقرب منها بشدة كما يقع الوزير في غرامها مع انفتاحها وثقافتها المختلفة.

الفيلم من إخراج علي إدريس، ومن تأليف يوسف معاطي، ومن بطولة عادل إمام، نيكول سابا، مجدي كامل، خالد سرحان، تامر هجرس، أحمد التهامي.

مسلسل يا أنا يا أنت

مسلسل رسوم متحركة، تدور قصته حول (عاطف) الذي يتعرف على (مروة) بالصدفة في ظروف مثيرة، ثم تتطور العلاقة بينهما إلى إعجاب ثم حب متبادل ويقرران الزواج، بينما تحاول والدة (مروة) تزويجها لرجل آخر.

المسلسل من إخراج علاء خلف، ومن تأليف مجدي الكدش، ومن بطولة أحمد حلمي، منى زكي، دلال عبدالعزيز، رجاء الجداوي، إدوارد، هبة عبدالغني.

المسلسل الإذاعي عايش بطولو

مسلسل إذاعي من إنتاج عام ٢٠١١، وتدور الأحداث حول (كريم) الذي يتعرض لعدة مصائب وأزمات متلاحقة، ثم يلتقي بـ(مروة) ويجمعهما هدف واحد، ثم يبدآن رحلة مثيرة ومليئة بالمفارقات الكوميدية من أجل الوصول إليه.

المسلسل من إخراج علاء خلف، ومن تأليف مجدي الكدش، ومن بطولة أحمد حلمي، منى زكي، إدوارد، ريهام حجاج، دنيا المصري، حمادة بركات.

مسلسل إذاعي شطة هندي

مسلسل شطة هندي مسلسل إذاعي من إخراج علاء خلف، ومن تأليف مجدي الكدش، ومن بطولة أحمد حلمي منى زكي، سامح الصريطي، سلوى عثمان، محمد التاجي، نهى عادل.