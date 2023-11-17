الجمعة 17 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

الإعلان عن جزء ثان من مسلسل 55 مشكلة حب

مسلسل ٥٥ مشكلة حب،
مسلسل ٥٥ مشكلة حب، فيتو

كشف صناع مسلسل ٥٥ مشكلة حب عن وجود جزء ثانٍ من المسلسل، وذلك في ختام الحلقة العاشرة من حكاية روحي فيك رابع وآخر حكايات المسلسل ومن بطولة عائشة بن أحمد ومحمد الكيلاني.

 

وأثناء عرضها تصدرت حكاية روحي فيك تريند جوجل، ولاقت رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتعرض حكاية روحي فيك، من يوم الأحد إلى يوم الخميس، على قناة ON الساعة 8 مساءً، وتعاد الساعة 1 صباحًا، والساعة 12 ظهرًا، كما تعرض على قناة ON دراما، الساعة 10 مساءً، وتعاد الساعة 10 صباحًا، والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الإلكترونية.

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تفاصيل حكاية روحي فيك 

وحكاية روحي فيك هي الحكاية الرابعة من مسلسل ٥٥ مشكلة حب ولكنها ليست من تأليف عمرو محمود ياسين، وهي من تأليف أحمد عثمان وإخراج محمد لطفي، ومن بطولة عائشة بن أحمد محمد كيلاني، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين.

 

الحلقة الأولى من حكاية روحي فيك 

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل ٥٥ مشكلة حب حكاية روحي فيك عددا من الأحداث الغامضة بداية مع سحر “عائشة بن أحمد” وزوجها “نور محمود” اللذين يذهبان إلى قصر ويمران بتجربة غامضة وتستيقظ سحر لتكتشف أنها تتفق على مواعيد دون أن تكون قد نسقتها من قبل، وفجأة بعد أن تحصل على مفتاح قصر من شخص غريب لتنفذ له ديكوراته تتبدل أحوالها، وتجد نسخة ثانية منها تجلس مكانها في العمل ثم تذهب إلى مكان يوجد فيه “محمد الكيلاني”.

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